Valdagno lancia un concorso per i giovani

Valdagno – Il Comitato per la Cooperazione Internazionale Decentrata lancia un concorso per i giovani per disegnare il suo nuovo volto

Presentato durante il memorial Guido Novella, il concorso “sfida” i giovani alla realizzazione di un video e di un nuovo logo. In premio un contributo per visitare una missione

Il Comitato per la Cooperazione Internazionale Decentrata per lo sviluppo Sostenibile Città di Valdagno Onlus, con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e Progetto Giovani del Comune di Valdagno, chiama a raccolta le nuove generazioni di creativi per rinnovare la propria immagine e la propria capacità comunicativa.

In occasione del secondo Memorial dedicato a Guido Novella,

promotore del Comitato stesso, è stato infatti lanciato il concorso “Un nuovo volto”: grafici e videomaker si “sfideranno” nella realizzazione di un video e un nuovo logo in grado di trasmettere i valori e l’impegno solidale delle tante realtà associative che, anche attraverso il comitato, aiutano e appoggiano i progetti di sviluppo sostenibile organizzati o supervisionati da cittadini valdagnesi nelle zone del sud del mondo.

Il concorso vuole così essere un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sui progetti e sulle tematiche affrontate nonché per accrescere la conoscenza e la diffusione del Comitato stesso tra la popolazione valdagnese. I vincitori avranno la possibilità di conoscere da vicino uno dei progetti, grazie a un contributo massimo di 1.000 euro da utilizzare per l’acquisto di un biglietto aereo.

“Anche questa iniziativa è un esempio di quel fare rete tra realtà cittadine che fa la forza di un territorio – ha sottolineato l’assessora Ester Peruffo durante la presentazione -.

Questo concorso ha un valore importante

perché fa conoscere l’attività del Comitato a studenti e studentesse della vallata, coinvolgendoli direttamente. Il mio auspicio, che è anche l’augurio che faccio al Comitato, è che sia l’occasione per molti giovani per avvicinarsi a questa realtà, magari iniziando a farne attivamente parte.

Con questo bando, anche chi non ha conosciuto direttamente Guido Novella avrà modo di incontrarlo. In un certo senso, è un gesto dovuto, ma penso soprattutto che sia un regalo che tutti insieme facciamo a chi avrà l’occasione di scoprire la sua storia e magari seguire il suo esempio”.

Il concorso è suddiviso in due categorie:

la Categoria Videomaking , p er ’ideazione di un video promozionale che porti a conoscere e a riflettere sulle finalità della Cooperazione Internazionale;

, che porti a conoscere e a riflettere sulle finalità della Cooperazione Internazionale; la Categoria Grafica, per l’ideazione del logo ufficiale dell’ente che possa esprimere al meglio l’identità del Comitato per la Cooperazione Internazionale “Città di Valdagno” Onlus.

La partecipazione al concorso è aperta a giovani tra i 16 e i 30 anni residenti a Valdagno, Recoaro, Cornedo, Brogliano, Castelgomberto o Trissino o frequentanti le scuole di questi Comuni.

Le opere, per entrambe le categorie, dovranno pervenire nelle modalità specificate dal bando disponibile sul sito di Progetto Giovani Valdagno entro le ore 12.00 del 15/04/2023.

I membri del Comitato sono a disposizione per dare informazioni sul comitato stesso e sui progetti di Cooperazione sostenuti.

I contatti sono disponibili all’interno del Bando e alla pagina dedicata al Comitato sul sito del Comune di Valdagno: https://www.comune.valdagno.vi.it/comune/governo/commissioni-e-organi/cooperazione-internazionale-valdagnese-decentrata

Per informazioni relative al concorso e alle modalità di partecipazione contattare Progetto Giovani Valdagno: 0445.405308 – 327 6590330 email: info@progettogiovanivaldagno.it

Comune di Valdagno