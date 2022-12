Concerto di Natale ad Arzignano

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore Giovanni Fracasso: “Sarà per la prima volta Bepi de Marzi a introdurre le musiche al Concerto di Natale dell’Orchestra di Padova e del Veneto, con il pianista arzignanese Antonio Camponogara.

Le introduzioni riguarderanno anche la storia di Arzignano, di quando Antonio Pellizzari proponeva Mozart e Beethoven, vedendo passare per Arzignano pianisti come Maurizio Pollini, Gino Gorini, Sergio Lorenzi.

La prima sinfonia di Beethoven è il simbolo della nuova epoca di inizio ‘900, lo diceva anche Antonio Pellizzari dopo la Seconda guerra mondiale: il rinnovamento di Arzignano cominciava dalla musica di Vivaldi, Mozart e Beethoven.

Bepi racconterà tutto questo, proponendo un’analisi formale per un ascolto intensamente partecipato, come sua abitudine chiedere nelle manifestazioni a cui presenzia.”

CONCERTO DI NATALE

mercoledì 21 dicembre

ore 21,00

Teatro Mattarello

con l’Orchestra di Padova e del Veneto

Diretta da François Lopez Ferrer

Al pianoforte Antonio Camponogara

Il concerto è dedicato a Mozart e Beethoven:

L’Ouverture da “Le Nozze di Figaro” e il Concerto n. 26 in Re maggiore per pianoforte e orchestra di Mozart e la Sinfonia n. 1 di Beethoven.

Prezzo speciale “di Natale” di € 5 (settore unico non numerato).

Biglietti

in vendita presso la Biblioteca Civica Giulio Bedeschi

(Via Vicolo Marconi, 6, Arzignano, tel. 0444 476543)

il lunedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

e online su www.vivaticket.it.