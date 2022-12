600 Commercialisti in assemblea al Teatro Comunale

La presidente Margherita Monti: “Sulla sostenibilità siamo agenti di cambiamento culturale

e di alfabetizzazione operativa delle imprese”. – 600 Commercialisti in assemblea al Teatro Comunale

Erano 600 i commercialisti riuniti ieri mattina al Teatro Comunale per l’assemblea di approvazione del bilancio preventivo 2023 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza alla presenza di un ospite di eccezione: Elbano de Nuccio, il presidente Nazionale dei Commercialisti per la prima volta in Veneto.

Gli iscritti all’albo sono 1659, le STP Società tra Professionisti 35 e i tirocinanti sono 44.

Consegnati i riconoscimenti ai 42 neo iscritti all’Albo,

ai 28 che hanno maturato i 35 anni di attività professionale, ai 2 che ne hanno maturati 50, infine ai 2 commercialisti che hanno raggiunto ben 60 anni di iscrizione nell’Albo.

Presentate le 17 Commissioni di Studio che contano 134 partecipanti e che hanno l’obiettivo di produrre valore attraverso la condivisione di conoscenze specifiche sulle varie aree di attività della professione legate alla vita dell’impresa: dalla costituzione societaria e finanza per l’impresa alla crisi, senza dimenticare le start up e le novità in tema di bilancio, controllo dei conti e lavoro.

Presentato il Comitato Pari Opportunità che, eletto per la prima volta nel 2022 e guidato dalla commercialista Silvia Fiorin con il motto “cerchiamo persone orgogliose di essere se stesse“ sta lavorando su due fronti: migliorare il benessere organizzativo all’interno degli studi per fidelizzare i dipendenti degli studi e verso l’esterno per mettere in campo iniziative contro la violenza economica sulle fasce più deboli.

«Oggi ci troviamo in un momento storico

in cui si è accelerato un processo di cambiamento – ha dichiarato Margherita Monti presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza – che noi commercialisti dobbiamo governare e non subire.

Le imprese del territorio stanno reagendo bene alle dinamiche del mercato, anche perché gli imprenditori sono affiancati da dei consulenti validi e preparati che sono al loro fianco e, attraverso la condivisione di informazioni, conoscenze, competenze, li aiutano nelle scelte strategiche e previsionali.

Non solo gestione ordinaria, dunque, ma soprattutto un focus sugli sviluppi futuri dell’impresa, anche in chiave di sostenibilità e transizione digitale dove come commercialisti svolgiamo il ruolo di agenti di cambiamento culturale e di alfabetizzazione operativa delle imprese.»

Il bilancio di previsione 2023 è stato approvato all’unanimità dai presenti in assemblea.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza ha sede in città, conta 1659 iscritti e 44 tirocinanti.

Le stp sono 35 partecipa alla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, all’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie e al Comitato Unitario Permanente degli ordini e collegi Professionali di Vicenza.

Vicenza, 02 dicembre 2022

www.odcec.vicenza.it