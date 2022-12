Cogito Festival in scena il 17 e 18 dicembre al Faber Box di Schio

Al Faber Box il Cogito Festival – Schio capitale della dezombificazione

Dall’attualità̀ politica agli influencer di YouTube, dall’economia alla fisica, toccando anche la musica e il teatro. Si presenta così il “Cogito Festival” in scena il 17 e 18 dicembre al Faber Box di viale Tito Livio a Schio.

A cura di Riccardo Dal Ferro/ Rick DuFer e Federico Santolin Berto, sarà una due giorni di festa del pensiero, un momento in cui il ragionamento diventa una gioia da condividere e diffondere.

Più di 20 grandi amici di Daily Cogito

– il format ideato dal Dal Ferro che ogni giorno su YouTube offre uno sguardo su attualità, politica e cultura con un taglio filosofico -saranno in città per partecipare a conferenze, dibattiti, spettacoli e tante altre occasioni per mettere in moto il cervello e capire meglio il mondo che ci circonda. Tra gli ospiti previsti il politologo Vittorio Emanuele Parsi, il comico Renato Minutolo, la deputata Giulia Pastorella, il creativo Marco Merrino e il divulgatore Luca Romano e molte altre personalità̀ provenienti da tutta Italia e dai più disparati campi del sapere.

«Il Cogito Festival trasformerà Schio nella capitale della dezombificazione.

Sarà una gioia per le meningi di tutti coloro che decideranno di partecipare- dice Dal Ferro -. Le prenotazioni sono giunte da ogni parte d’Italia e non solo: alcuni arriveranno da Francia, Germania e Svizzera per partecipare a questa occasione. Vogliamo valorizzare il territorio del vicentino, in particolare Schio, per far conoscere alla popolazione una realtà̀ culturale ricca e originale nella diffusione di pensiero critico e intrattenimento di alto livello».

«Siamo molto orgogliosi di supportare questa due giorni di incontri che si preannuncia davvero interessante nell’affrontare tematiche di grande attualità e complessità con un punto di vista innovativo e coinvolgente – dice l’assessore alla cultura, Barbara Corzato -. Ancora una volta Schio si conferma capace di ampliare la propria offerta culturale e di intrattenimento con proposte sempre nuove».

Il Festival inizia alle 14 del 17 dicembre. Il programma completo è disponibile sul sito internet www.dailycogito.com e tutti gli appuntamenti saranno trasmessi anche in diretta online sul canale YouTube di Rick DuFer.

Il Cogito Festival è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Schio e con la partnership di Poliniani Editore, della Liberia Ubik di Castelfranco Veneto e della Distilleria Poli.

Fonte: Comune di Schio