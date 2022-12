Cielo e Terra supporta L.R. Vicenza con le eccellenze di Casa Defrà

Cielo e Terra con Casa Defrà sigla la sponsorizzazione con L.R. Vicenza, confermandosi sempre più protagonista del proprio territorio. Il sostegno a L.R. Vicenza nasce dalla condivisione di valori che accomunano sport e vita lavorativa, trovando nella collaborazione con la squadra cittadina la giusta formula per valorizzare alcune delle etichette più celebri dell’azienda che ha fatto della qualità e della propria area geografica un valore distintivo.

Le celebri etichette premium a corredo della squadra calcistica più antica del Veneto, per un campionato ricco di emozioni. I valori dello sport e quelli del lavoro per un territorio tutto da gustare.

L’azienda vicentina, nata nel 1908

e che oggi è composta dall’unione della famiglia Cielo e dei viticoltori delle Cantine dei Colli Berici sigla la sponsorizzazione con L.R. Vicenza, altra storica realtà del territorio. La L.R. Vicenza è infatti il più antico club calcistico del Veneto e oggi milita in Serie C vantando il più alto numero di abbonati per una squadra di terza divisione.

Il profondo legame con il territorio che l’ha vista nascere e svilupparsi fino a diventare un’azienda leader nella produzione e commercializzazione del vino nel rispetto dei principi etici e di sostenibilità integrata, ha spinto Cielo e Terra a supportare la rosa biancorossa per il campionato 2022-2023.

L’amore per la propria terra e che ne caratterizza i prodotti di altissima qualità, ma anche l’attenzione all’area in cui opera, sono alla base della filosofia di Cielo e Terra che con Casa Defrà comparirà in foto, cartelloni a bordo campo, sul sito e negli eventi della società sportiva, oltre che nell’area hospitality delle partite casalinghe.

Come supporter di L.R. Vicenza

la nota cantina vicentina tra la propria ampia gamma ha scelto i vini premium di Casa Defrà con le selezioni Doc Colli Berici, Rosso Riserva, Bianco Superiore e Barbarano.

Etichette ben note ben oltre i confini regionali e che in ambito locale sono presenti in diversi punti vendita del vicentino, tra cui i gruppi Alì, Conad, Eurospar, Famila e affianca la linea dei monovarietali doc, con un ottimo rapporto prezzo qualità, la linea premium, frutto della stretta collaborazioni ventennale con i viticoltori delle Cantine dei Colli Berici, unendo vitigni locali con quelli più importanti e rinomati per celebrare i momenti speciali.

Gioco di squadra, dinamismo, passione e il desiderio di sottolineare con gusto i momenti di valore sono i fattori accomunanti tra le due espressioni di un’area geografica conosciuta per la qualità, declinata in molteplici aspetti, dalle bellezze naturali a quelle storico/artistiche, dalle eccellenze enogastronomiche a quelle imprenditoriali.

Cielo è Terra è nota per i tanti interventi a favore della collettività, come il restauro della villa in stile palladiano “La Favorita”, le visite delle scolaresche, la partecipazione a eventi locali, caratterizzandosi non solo per il valore delle produzioni, ma anche per una mission che da anni promuove azioni rivolte alle persone e all’ambiente, come il progetto EKUÒ di Murialdo World onlus, con cui è stato prodotto il primo vino “biosolidale”, oltre alle numerose attività nel sociale di carattere internazionale.

Un insieme di valori e atti concreti che hanno permesso a Cielo e Terra di diventare un punto di riferimento, non solo in termini produttivi, ma anche per essere una realtà certificata B Corp®, recentemente divenuta Società Benefit, nonché la più grande azienda vitivinicola certificata in Europa, nonché una delle più grandi a livello globale.

Una sensibilità dimostrata anche su tematiche territoriali

e nel mantenimento di un rapporto diretto con la società in cui si inserisce, fino alla sponsorizzazione di L.R. Vicenza, confermando come la concezione che anima la cantina vicentina sia quella di esse un’impresa intesa non solo come luogo produttivo, ma anche una realtà fatta di persone con le quali condividere vision e mission in un contesto lavorativo, ma prima ancora, umano e perché no, anche sportivo.

In attesa di brindare ai prossimi risultati in campo, di certo a Vicenza già si festeggia per questo connubio tutto cittadino.

Cielo e Terra nasce nel 1908, nelle campagne di Vicenza,

vicino ai Castelli di Romeo e Giulietta, dove il bisnonno aveva acquistato un piccolo podere con vigneto, Casa Defrà. Il nonno Pietro ha proseguito la guida dell’azienda con grande passione impegno sociale. Oggi alla guida ci sono Luca e Pierpaolo Cielo, assieme ai soci delle Cantine dei Colli Berici unitisi all’azienda della famiglia Cielo nel 1999.

Attualmente conta 3000 ettari di vigneto tra Vincenza e Verona ed è conosciuta in tutto il mondo con i marchi Cielo, Casa Defrà e Bericanto. Il gruppo che nel 2021 ha sfiorato i 60 milioni si caratterizza per un approccio socialmente responsabile, orientato alla trasparenza e alla sostenibilità. Dopo aver ottenuto la certificazione B Corp, l’azienda ha aderito anche VIVA Sustainable, con l’obiettivo di ottimizzare l’impatto ambientale della filiera vite – vino.

Prima realtà vinicola italiana a introdurre in azienda il modello della Lean Organization, Cielo e Terra integra numerosi progetti con un piano di economia circolare, affermandosi come realtà in grado di fronteggiare le sfide dei mercati mondiali ed attestare la sua presenza in oltre 60 Paesi.