Chiesa di San Gaetano a Vicenza: concerto di Natale a ritmo di gospel e soul

Martedì 6 dicembre, Chiesa di San Gaetano a Vicenza, per Incontro sulla Tastiera

Concerto di Natale a ritmo di gospel e soul per omaggiare l’amatissimo padre Pasquale Di Pietro

Un programma ricco di energia e spiritualità, con il Sovizzo Gospel Choir

33 coristi e 6 musicisti.

Fusione melodica e ritmica al servizio della spiritualità. Uno spettacolo ricco di energia, carica emotiva, elevazione, per iniziare al meglio il periodo di celebrazione del Natale. Si tratta del “Sovizzo Gospel Choir”, per il secondo appuntamento del cartellone 2022-2023 di Incontro sulla Tastiera – in programma il prossimo martedì 6 dicembre, alle ore 21.00 alla Chiesa di San Gaetano di Vicenza – realizzato con il patrocinio del Comune di Vicenza ed il sostegno dell’Associazione Dipendenti Gruppo Intesa.

Il Sovizzo Gospel Choir nasce nel 2009,

dalla volontà di vari musicisti di sperimentare nuovi percorsi armonici e ritmici, iniziando con il gospel, per continuare con la sperimentazione e lo studio di brani presi “in prestito” da generi diversi, come il soul, il pop o il blues. Tredici anni di impegno sul territorio vicentino e nazionale, alternato a significative collaborazioni con Associazioni no-profit per scopi benefici. A dirigere l’organico è Mariella Nicolin, chitarrista innamorata del canto corale, evolutasi in un percorso che l’ha portata anche allei rivisitazioni e alla sperimentazione di repertori sempre più interessanti e impegnativi.

In programma brani gospel,

scritti o arrangiati da grandi nomi come Israel Houghton, David Bratton, Hezekiah Walker, Chi Coltrane, David Morales, dove troviamo tutta la bellezza del sacro e la vivacità nella potenza ritmica e corale propria dello stile. Protagonisti anche gli spirituals tradizionali rivisti e riarrangiati in chiave più moderna e dal fascino avvolgente e solenne nel dialogo tra la voce solista e il coro o tra gli strumenti e il coro, come “Amazing Grace”, “Go down Moses” o “I want Jesus to walk With me”. Non mancano innovativi arrangiamenti di alcuni brani pop come “Can’t help falling in love” e “Holy Mother” alternati a brani di matrice popolare come “Deus te salute Maria”, antica lauda in lingua sarda, anch’essa espressione sentita della religiosità popolare. E per concludere, alcuni brani natalizi, ancora una volta riscritti in chiave gospel.

Un concerto,

questo, che da molti anni l’Associazione vicentina diretta da Mariantonietta Righetto Sgueglia organizza al tempio dei Padri Teatini: un appuntamento ormai immancabile per gli affezionati ai programmi musicali di Incontro sulla Tastiera, tanto apprezzato quanto atteso e che solitamente si trova anche ad aprire o ad anticipare le tante manifestazioni cittadine che nel mese di dicembre si susseguono sul tema della natività.

Quest’anno l’appuntamento si veste di un significato in più: sarà un omaggio al compianto Padre Pasquale DiPietro, storico rettore del tempio teatino, sempre vicino ai giovani e alla musica, grande sostenitore di Incontro sulla Tastiera. Il religioso è mancato lo scorso anno: all’associazione vicentina lo legavano forti sentimenti di amicizia e una lunga collaborazione nella musica.

Prevendita: Pantharei.

Info: www.incontrosullatastiera.it