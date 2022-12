12 categorie: verso il Congresso di gennaio 2023 – CGIL Vicenza: eletti i segretari generali

Dal 5 dicembre al 19 dicembre 2022

si sono svolti i congressi delle 12 categorie della Cgil vicentina in vista del Congresso confederale che si svolgerà il 12 e 13 gennaio 2023.

Lo slogan della tornata congressuale è “Il lavoro crea futuro”: il tema verte infatti sulla centralità del lavoro a partire dalla complessità della crisi che stiamo vivendo, dalle situazioni internazionali e dal riscaldamento globale e crisi climatica.

Si è poi dibattuto delle conseguenze economiche e sociali della pandemia e della guerra, che stanno mettendo in ginocchio tante famiglie colpite dall’aumento delle bollette e dei prezzi dei beni di consumo, della situazione ormai di degrado che vivono la sanità e la scuola pubblica in Italia, e soprattutto della necessità di interventi per aumentare salari, stipendi e pensioni, falcidiate dall’inflazione. Infine si è discusso del rapporto tra sindacato e società civile e tra sindacato e politica/partiti.

Per giungere ai congressi sono state realizzate complessivamente oltre 600 assemblee sul territorio negli ultimi due mesi, partecipate da migliaia di iscritti in rappresentanza degli oltre 55 mila tesserati della CGIL in provincia.

11 NUOVE/I SEGRETARIE/I E UN COORDINATORE

FILCAMS che rappresenta in provincia (al 31 dicembre 2021) quasi 5mila lavoratori (commercio, turismo e terziario) è stato riconfermato Fabio La Russa.

La Russa. PeFIOM (metalmeccanici) che rappresenta 7638 iscritti è stato riconfermato Morgan Prebianca.

Prebianca. Per la FISAC (bancari e assicurativi), circa un migliaio di iscritti, è stata riconfermata Lidia Lazzaretto.

Lazzaretto. La FILT (trasporti e logistica) che rappresenta 1408 iscritti ha eletto nuova segretaria generale Giovanna Manuzzato.

Manuzzato. FILLEA (quasi 3mila iscritti): nuovo segretario è Riccardo Martin.

Martin. FILCTEM (5500 iscritti) confermato Giuliano Ezzelini Storti.

Ezzelini Storti. La FLAI (alimentaristi, braccianti in agricoltura e operai forestali) rappresenta 1602 iscritti ed ha confermato Stefano Menegazzo

Menegazzo La FLC (scuola, insegnanti e personale ATA) conta 2500 iscritti ed ha confermato Carmelo Cassalia.

Cassalia. La Funzione Pubblica (dipendenti enti locali e sedi locali dei ministeri) rappresenta circa 2500 iscritti ed ha confermato Giulia Miglioranza.

Miglioranza. NIDIL (lavoratori atipici e somministrati) che rappresenta circa 700 iscritti, ha eletto nuovo segretario generale Massimiliano Bianco.

Bianco. Lo SPI (pensionati) che conta 24600 iscritti, ha confermato Chiara Bonato.

Bonato. La SLC, categoria dei lavoratori delle comunicazioni strutturata a livello regionale, ha confermato segretario generale regionale Nicola Atalmi e confermato coordinatore per la provincia di Vicenza Ronald Cappozzo.

Vicenza, 22 dicembre 2022

In copertina: Giampaolo Zanni al congresso SPI