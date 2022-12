Casinò reali e casinò online: quali sono le differenze?

Nel corso degli anni, il fenomeno dei casinò online ha avuto una crescita esponenziale e la possibilità di giocare sempre e ovunque è molto apprezzata dagli appassionati di slot machine, roulette, poker e di tutti gli altri giochi disponibili nei casinò reali. Ecco perché chi non vuole muoversi da casa per vivere un’esperienza simile a quella dei casinò tradizionali, può comodamente divertirsi sulle piattaforme di gioco online che offrono un divertimento alla pari grazie anche alle versioni Live dei giochi.

Cosa cambia tra casinò virtuali e casinò tradizionali?

Con l’arrivo dei casinò online il mondo del gioco ha subito dei cambiamenti importanti. Mentre un tempo l’idea di giocare alla roulette o blackjack era associata a dei luoghi ben definiti, adesso non è più così. Grazie ai casinò virtuali, chiunque può provare il brivido di fare una puntata con un semplice click dal proprio divano di casa.

Ciò che a volte ostacola i giocatori nel provare i casinò online è che hanno paura di condividere i propri dati personali sul web e quindi di essere truffati. Tuttavia, grazie alla presenza di certificazioni ufficiali come la licenza ADM, non si corre alcun rischio di truffa. Le piattaforme munite di questa licenza sono perciò affidabili e legali. La questione sicurezza include inoltre la trasparenza dei siti per quanto riguarda il gioco responsabile. Infatti, le piattaforme con licenza disincentivano i comportamenti rischiosi attraverso strumenti preventivi. Ne sono un esempio il divieto di giocare per chi ha meno di 18 anni o i limiti di deposito e di sessione.

Un’altra differenza da non sottovalutare è l’accessibilità del casinò online rispetto a quello fisico. Infatti, mentre quest’ultimo non è sempre fruibile poiché deve essere raggiunto fisicamente, e spesso in città molto lontane dalla propria, il casinò virtuale dà la possibilità di giocare in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza limiti di orario. Con le nuove tecnologie, poi, alcune piattaforme online offrono delle esperienze sempre più vicine a quelle del casinò tradizionale, per esempio con la presenza di veri e propri dealer che gestiscono le mani in reali sale da gioco registrate da remoto.

Non bisogna poi dimenticare

l’attenzione alle novità di mercato e la disponibilità di bonus, che probabilmente rappresentano entrambi una delle differenze maggiori tra casinò virtuali e casinò tradizionali. I casinò online, infatti, offrono sempre nuove esperienze da far sperimentare agli appassionati del settore. Inoltre i migliori casinò virtuali, come il casino online Sisal, offrono dei bonus di benvenuto ai nuovi iscritti e spesso consentono il gioco anche senza deposito, in modo da far divertire i player senza alcun rischio di puntata. Al contrario, nei casinò fisici generalmente non ci sono bonus o promozioni di questo genere. In alcuni casi, possono essere offerti dei coupon o sconti ai clienti fissi o in occasione di giorni particolari, ma non c’è una possibilità di scelta ampia come quella dei casinò virtuali.