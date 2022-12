NON SOLO FUMETTI MA ANCHE VIDEO PER RACCONTARE L’ETICA DELLO SPORT

Istituito il primo Premio “Fair Play” assegnato su segnalazione di CONI Veneto, CIP Veneto e USRV-MI

TESTIMONIAL 2022-2023 I NUOTATORI OLIMPIONICI THOMAS CECCON e MANUEL FRIGO

Competere per la vittoria, certo, ma nel rispetto delle regole e dell’avversario.

È questo il primo insegnamento dello sport ed è ciò che vuole trasmettere alle nuove generazioni la V^ edizione del concorso “Disegna a fumetti la Carta Etica dello sport veneto”, promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione del Veneto, dal Comitato Regionale Veneto dell‘Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI), dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione (USRV-MI), dal Comitato regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato regionale Veneto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Una sfida che vedrà impegnati gli istituti secondari di primo e secondo grado e gli atleti tesserati di Associazioni Sportive venete affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI Veneto e del CIP Veneto, nella realizzazione di un vero e proprio “comics” incentrato sui valori etici dello sport.

Entusiastica la partecipazione alle precedenti edizioni del concorso che quest’anno si rinnova proponendo ai giovani partecipanti un’ulteriore sfida: realizzare un video che racconti i principi della Carta Etica dello Sport veneto.

L’invito rivolto ai ragazzi in questa quinta edizione, infatti, è realizzare un breve filmato collettivo capace di trasmettere i valori fondanti dello sport quali rispetto, condivisione, lealtà e inclusione.

L’elaborato dovrà essere un progetto originale che, in una durata compresa tra 60 e 120 secondi, focalizzi l’attenzione sul significato etico e sociale dello sport e sulle conseguenze derivanti dal rispetto o meno delle regole.

“È una grande soddisfazione

vivere questo momento di presentazione della 5^ edizione di una iniziativa che promuove i valori sani e positivi dello sport, consapevoli del loro valore formativo – Cristiano Corazzari, Assessore regionale allo sport e alla cultura –

Un progetto rivolto ai giovani e da sempre molto partecipato, per questo ringrazio Unpli, l’ufficio scolastico regionale e i testimonial che hanno accettato di supportare l’iniziativa, dal Venezia Calcio, protagonista della scorsa edizione, fino a Thomas Ceccon e Manuel Frigo, i due nuovi volti del concorso per il 2022 – 2023. Due sportivi d’eccezione che ad ogni competizione riescono a portare il Veneto sul gradino più alto del mondo.

Ma altre saranno le novità di questa edizione, a partire dal premio Fair Play, che sottolinea ancor più il valore etico dello sport”

Il progetto da quest’anno si amplia, infatti,

con l’importante istituzione del primo Premio “Fair Play”, riconoscimento che, su segnalazione dei Comitati regionali Veneto del CONI e del CIP e del USRV-MI, verrà assegnato a soggetti che potranno essere un singolo atleta, una squadra, un allenatore o anche un gruppo di tifosi o pubblico, nonché studenti che si siano distinti per aver avuto comportamenti ispirati ai valori di lealtà e correttezza sportiva propri della Carta etica.

Siamo onorati di ospitare questa presentazione per la promozione della carta etica dello sport ma direi più precisamente l’etica nello sport – commenta Dino Ponchio, presidente Coni Veneto – perché l’architrave su cui si poggia la pratica sportiva sono le regole il rispetto delle regole.

La promulgazione della Carta Etica dello Sport da parte di Regione del Veneto è un momento importante perché lo sport che desideriamo noi è quello che fa crescere ragazzi e ragazze formando i buoni cittadini del futuro.

“È davvero è un’iniziativa pregevole – prosegue Ruggero Vilnai, presidente CIP Veneto – perché far conoscere e far capire ai giovani la carta etica è molto, molto importante. Chi fa propri questi valori riesce a ottenere anche risultati agonistici perché si impegna al massimo delle proprie forze.

Bello anche che i giovani partecipanti al concorso

mettano in evidenza lo sport inclusivo, un cambio di atteggiamento che fortunatamente vediamo anche a livello di pratica; questo significa che siamo cresciuti culturalmente, soprattutto nello sport”

Anche l’edizione 2022-2023, come le precedenti,

potrà contare su testimonial d’eccezione: saranno, infatti, gli olimpionici del nuoto, e plurimedagliati ai recenti mondiali di Melbourne, Thomas Ceccon e Manuel Frigo a rappresentare questa edizione del concorso.

Non potendo essere presenti, poiché in rientro dall’Australia, dove hanno partecipato ai Mondiali in vasca corta, hanno mandato i propri saluti, letti dall’Assessore Corazzari.

“Sono fiero di diventare testimonial della Carta etica dello Sport in Veneto, la mia terra, la mia vita. – dichiara Thomas Ceccon – È solo un peccato non essere con voi in un momento così speciale perché mi trovo “sottosopra” – come dicono a Melbourne – appena rientrato dai Mondiali in vasca corta.

Vi mando allora un forte abbraccio, ringraziandovi di farmi sentire così importante.”

Prosegue Manuel Frigo: “Mi dispiace molto non poter essere lì in presenza oggi insieme a voi!

Sono veramente felice ed onorato che abbiate scelto anche me per questa bellissima iniziativa, spero che anche con il mio contributo si possa far arrivare a tutti lo spirito sportivo e l’importanza che questo riveste nella vita di tutti i giorni”.

I due atleti veneti, oltre a rappresentare lo sport sano e leale,

diventeranno, infatti, i nuovi protagonisti del fumetto che verrà realizzato dalla casa editrice Becco Giallo, raccogliendo il testimone dalla squadra del Venezia Football Club.

“Siamo onorati di aver partecipato al progetto – ha dichiarato Gianluca Santaniello, Business Director del Venezia FC – come società abbiamo sposato appieno i 14 articoli della Carta Etica, soprattutto l’art. 9 che mira alla divulgazione di questi valori; questo per noi non quindi un punto di partenza ma un punto di arrivo che ci vedrà impegnati anche nei prossimi giorni”.

“Per noi è bello è significativo aver seguito questo progetto sin dall’inizio – ha continuato Emanuele Apostolidis, sceneggiatore casa editrice Becco Giallo – soprattutto perché dedicato ai giovani. Ora la sfida ci vedrà impegnati nuovamente sul nuoto, non vediamo l’ora di metterci al lavoro su nuove storie dedicato allo sport e ai suoi valori”.

“Una nuova edizione del concorso che si preannuncia già un successo – conclude Giuseppe Pengo, presidente UNPLI Padova – crediamo molto in questo progetto, lo dicono i numeri, importanti già dal primo anno. Continueremo a portare avanti con impegno questa collaborazione, all’insegna dei valori fondanti per lo sport e per l’intera società”.

IL BANDO

Partecipanti:

Possono partecipare al concorso “Disegna a fumetti la Carta etica” le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del Veneto, gli istituti professionali di Stato, gli Organismi di Formazione Accreditati e le associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP.

Possono partecipare al concorso “Realizza il video della Carta etica” le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie del Veneto, istituti professionali di Stato, gli Organismi di Formazione Accreditati e le associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP, con il coinvolgimento di atleti tesserati della fascia d’età che va dai 14 ai 19 anni.

Per poter partecipare al concorso è necessaria l’adesione alla Carta etica dello sport veneto che dovrà avvenire entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La mancata adesione sarà considerata elemento escludente. Il modello di adesione alla Carta etica è reperibile al seguente indirizzo web: https:// www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica

Scadenza:

Gli elaborati prodotti dagli studenti, unitamente alla scheda di adesione al concorso, dovranno essere inviati in formato digitale entro e non oltre il 31 marzo 2023 secondo le modalità e ai riferimenti indicati nel bando disponibile alla pagina web UNPLI Veneto: https://www.unpliveneto.it/2022/09/09/5concorso-disegna-a-fumetti-la-carta-etica-dello-sport/

Commissioni di valutazione:

Gli elaborati verranno esaminati da apposita commissione di valutazione, presieduta dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport o suo delegato e costituita, oltre che da un rappresentante dell’Unità Organizzativa Sport della Regione del Veneto, da un rappresentante ciascuno di CONI, CIP, USRV-MI, UNPLI, da un docente/esperto in fumetti per quanto riguarda il concorso “Disegna a fumetti la Carta etica” e un docente/esperto del settore videomaking per quanto riguarda il concorso “Realizza il video della Carta etica”, entrambi individuati da UNPLI Veneto.

I componenti della Commissione presteranno la loro attività a titolo gratuito.

Premi e menzioni speciali concorso “Disegna a fumetti la Carta etica”

Per ogni categoria di seguito indicata verranno selezionati i tre elaborati che avranno ottenuto il punteggio più alto ai quali verranno assegnati premi in denaro secondo le seguenti modalità:

categoria “scuole secondarie di primo grado” : € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato ed € 500,00 al 3° classificato;

categoria “scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali di Stato e Organismi di Formazione Accreditati” : € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato ed € 500,00 al 3° classificato;

categoria “associazioni sportive”: € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato ed € 500,00 al 3° classificato.

La Commissione valuterà la possibilità di attribuire fino a due menzioni speciali per ogni categoria con assegnazione di un premio di € 200,00 cadauno.

Premio e menzioni speciali concorso “Realizza il video della Carta etica”

Per questo nuovo concorso verrà premiato il filmato che avrà ottenuto il punteggio più alto da parte della commissione; il premio previsto è di € 1.000,00.

La Commissione valuterà la possibilità di attribuire fino a due menzioni speciali con assegnazione di un premio di € 200,00 cadauno.

Premio “Fair Play”

Su segnalazione dei Comitati regionali Veneto del CONI e del CIP e del USRV-MI, verranno individuati dei soggetti che potranno essere un singolo atleta, una squadra, un allenatore o anche un gruppo di tifosi o pubblico, nonché studenti che si siano distinti per aver avuto comportamenti ispirati ai valori di lealtà e correttezza sportiva propri della Carta etica, i quali riceveranno un riconoscimento denominato Premio “Fair Play”.

La commissione valutatrice di tale premio sarà presieduta dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport o suo delegato e costituita, oltre che da un rappresentante dell’Unità Organizzativa Sport della Regione del Veneto, da un rappresentante ciascuno di CONI, CIP, USRV-MI, UNPLI.

Premiazioni:

I vincitori dei concorsi saranno invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale insieme ai nuotatori Thomas Ceccon e Manuel Frigo, cui spetterà l’onore di premiare i lavori e le classi più meritevoli, nonché il vincitore del primo Premio “Fair Play”.

Tutti i lavori premiati, insieme ad una selezione dei migliori comics realizzati, saranno inseriti nel libro che si aprirà con una speciale storia a fumetti di cui saranno protagonisti i due testimonial di questa edizione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito:

https://www.unpliveneto.it/2022/09/09/5concorso-disegna-a-fumetti-la-carta-etica-dello-sport/