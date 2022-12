La presidente Burato: “Prima fase di campionato positiva”

Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, forte della quarta posizione in classifica nel girone B della serie A2, guarda con fiducia al derby di Santo Stefano con Anthea Vicenza, che si svolgerà alle 17 nel palasport della città palladiana.

A fare il punto è la presidente Carla Burato:

“È un bilancio positivo per la prima fase di campionato di Unione Volley Montecchio Maggiore, che ci vede chiudere il girone di andata al quarto posto.

Per il secondo anno consecutivo ci avviamo a disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia, in un calendario fitto che ci vedrà impegnati contemporaneamente anche nella seconda fase di campionato.

Ora servono concentrazione e lucidità in tutti i reparti per affrontare al meglio le prossime sfide. Il 26 dicembre si riparte con il derby casalingo, sempre sentito ovviamente per entrambe le formazioni.

Contiamo di fare il nostro e di farlo bene, poi il risultato si vedrà”.

Quali sono le aspettative per la seconda parte della stagione?

“Gli obiettivi che ci eravamo dati ad oggi sono stati rispettati, ma resta il rammarico per qualche punto lasciato per strada. Siamo convinti che per quanto riguarda qualche giocatrice deve ancora uscire il vero carattere in campo, come sono certa che il gruppo ha tutte le credenziali in regola per agguantare il migliore dei risultati”.

Vogliamo spendere qualche parola per le giocatrici e lo staff?

“Devo registrare la positiva affermazione in attacco di Giulia Angelina, una conferma da Giorgia Mazzon, un ottimo lavoro al centro a muro e una crescita nel reparto difesa attacco con Alice Tanase e Rachele Nardelli.

La regia di Valentina Bartolucci può sicuramente trovare spunti di crescita ulteriore, legati più all’esperienza che alla tecnica, mentre una solida garanzia resta Marianna Maggipinto.

Il resto del roster è in ottima forma, dimostrando sempre di saper cogliere e trovare i propri spazi ogni volta chiamato in campo.

Con coach Marco Sinibaldi e lo staff tecnico e medico la società ha trovato intesa funzionale alla crescita e un programma di lavoro fitto, sotto l’attenta sorveglianza del dg Annalisa Zanellati”.

Montecchio Maggiore, 23 dicembre 2022