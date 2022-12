Il presidente Martino Cerantola: “Sarà una domenica memorabile, in quanto celebreremo l’anniversario dei primi cinque anni del mercato coperto di Vicenza e rinnoveremo il patto con il consumatore” – Campagna Amica in città ospite del mercato coperto di Vicenza

Domenica importante per Coldiretti Vicenza,

che nella sede del mercato coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons 4 e Corso Fogazzaro a Vicenza, taglierà il nastro dell’edizione numero venticinque di Campagna Amica in città e, contemporaneamente, celebrerà due importanti ricorrenze: i cinque anni dall’inaugurazione del mercato coperto di Vicenza e rinnoverà il patto con il consumatore siglato da Coldiretti Vicenza il 3 dicembre 2000.

“Sarà una domenica davvero memorabile – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – ed abbiamo deciso di festeggiarla nel luogo per eccellenza della vendita diretta, il mercato coperto di Campagna Amica. Nel corso della giornata, si alterneranno laboratori ed attività dedicate ai più piccoli, ma anche ai genitori, per non dimenticare mai la centralità della famiglia da sempre sostenuta dalla nostra Organizzazione in tutte le attività proposte”.

Dalle 9.30 alle 19, quindi, al mercato coperto di Vicenza sarà possibile prendere parte alla mostra mercato dei prodotti tipici vicentini, nonché approfittare dell’esperienza dei produttori per ottenere dei preziosi consigli per realizzare i migliori piatti della tradizione, con i prodotti appena raccolti nel territorio, direttamente nella propria cucina.

“L’anniversario del mercato coperto è un momento importante

– aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Simone Ciampoli – in quanto ricordiamo il percorso fatto per arrivare a questo risultato, che si è rivelato una grande vittoria per la comunità, non soltanto per i produttori, che hanno, con la vendita diretta, un’opportunità in più di confrontarsi con il cittadino consumatore. È stata una vittoria anche per la città, come più volte ribadito dai rappresentati istituzionali, in quanto Coldiretti ha contribuito a ridare vita ad una zona della città da tempo abbandonata”.

Il patto del consumatore, di cui ricorrono i 22 anni dalla sottoscrizione, ha di fatto sancito l’avvio di una campagna di sensibilizzazione che Coldiretti continua a portare avanti da leader dell’Agricoltura italiana ed europea.

“Il consumatore non è un cliente di Coldiretti – sottolinea il presidente Cerantola – è un partner delle campagne per il cibo sano e giusto che la nostra organizzazione da lungo tempo sta portando avanti. L’ultima sfida è quella del cibo sintetico, con la quale vogliamo fermamente opporci ai potentati economici che intendono far sparire dalle nostre tavole il vero cibo, facendo credere che la loro proposta risolva i problemi legati alla fame nel mondo ed azzeri qualunque forma di inquinamento, tacendo le vere tecniche ed i consumi spaventosi impiegati per realizzare questi “prodotti di laboratorio”, che nulla hanno a che vedere con gli alimenti”.

In occasione di Campagna Amica in città, alle 11.30,

al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, verrà proposto l’incontro “L’agricoltura vicentina parla ai cittadini”, nel corso del quale si tratterà dell’agricoltura che vogliamo, del cibo sintetico, del rapporto strategico tra Comune di Vicenza e Coldiretti, nonché dei progetti Cities 2030 – Semi’nsegni e Teen’segni.

Nel corso della giornata, ad animare Campagna Amica in città saranno i numerosi laboratori previsti:

alle 10 La sana merenda, laboratorio di cucina per bambini a cura delle Fattorie Didattiche con consigli del nutrizionista;

dalle 14 alle 15.30 Laboratorio natalizio rici-creo delle Fattorie didattiche;

dalle 14.30 alle 15.30 Piccoli casari… al mercato e, per finire,

dalle 15.30 alle 17.30 Degustazione guidata dei vini Doc, Docg ed Olio Evo.

Vicenza, 2 dicembre 2022.