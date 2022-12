Camisano Vicentino: auto finita in un canale, conducente ferito

Poco prima dell’alba di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Daniele a Camisano Vicentino per un’auto finita in un canale di scolo a bordo strada: dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Ford Focus a metano, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del 118.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30 con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.