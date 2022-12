Caccia al tesoro nel cuore di Vicenza con Discovering Egypt

Discovering Egypt è un evento per le famiglie, proposto da due realtà della formazione linguistica, in collaborazione con la Confcommercio del Centro storico.

Una caccia al tesoro per le vie e le piazze del centro storico di Vicenza, alla scoperta dell’Egitto, ma con una particolarità: incontri e indizi che aiuteranno i “cacciatori” a raggiungere la meta finale saranno forniti in inglese. Un modo per avvicinare grandi e piccini all’apprendimento di questa lingua, dunque.

L’evento, che si terrà domenica 11 dicembre in due differenti momenti (la mattina alle 10.30 e il pomeriggio alle 15.30), si intitola “Discovering Egypt”. L’evento è organizzato da Pingu’s English e Wall Street English, due importanti realtà cittadine nel campo della formazione linguistica. Che hanno coinvolto nell’iniziativa anche la Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, visto che la caccia al tesoro toccherà pure alcuni negozi e pubblici esercizi del cuore cittadino. L’appuntamento per iniziare questo viaggio di scoperta – contemporaneamente dell’antico Egitto e della città di Vicenza – è in piazza dei Carmini, da dove, indizio dopo indizio, verranno svelate tradizioni, curiosità e aneddoti dell’affascinante civiltà egizia e, se si sarà bravi e fortunati, si troverà il prezioso tesoro.

Discovering Egypt è chiaramente ispirato dalla mostra sugli antichi egizi che aprirà i battenti il 22 dicembre in Basilica Palladiana ed è a partecipazione gratuita previa iscrizione, Si comincerà insomma, in modo giocoso, ad entrare nel clima che respireremo nelle prossime settimane quando la città accoglierà e metterà in mostra 180 reperti provenienti dal Museo Egizio di Torino e non solo. Allo stesso tempo l’iniziativa sarà un modo divertente e istruttivo, per prendere confidenza con la lingua inglese, sperimentando nuove e coinvolgenti modalità di apprendimento per adulti e bambini.

Iscrizioni sul sito www.vicenza.pingusenglish.it e sul portale del turismo vicentino www.easyvi.it