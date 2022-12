Passeggiate formato famiglia per riscoprire la natura e il territorio del Veneto – Boschi a Natale 2022

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

È tempo di Boschi a Natale, l’evento che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale in uno dei periodi più magici dell’anno: l’inverno.

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono, ancora una volta, una serie di camminate che andranno a toccare sette province e 21 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Dopo il crescente successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l’iniziativa diventando un momento ancora più coinvolgente e rivolto a tutte le famiglie.

Protagonisti, ancora una volta, saranno la natura e il territorio in cui le famiglie potranno immergersi, per un fine settimana, in una stagione insolita per le camminate.

La soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno compagni di viaggio in un clima di pace e serenità: un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie.

Un evento, Boschi a Natale,

che valorizza ogni suggestivo angolo del Veneto: i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l’acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, i colli padovani, le oasi vicentine e i panorami veronesi.

Dalle montagne alle pianure, le passeggiate di Boschi a Natale potranno soddisfare ogni tipo di preferenza ma possono anche essere colte come sfida da chi vuole affrontare tragitti di media difficoltà o come occasione per una sana camminata a contatto con la natura, dedicando finalmente un po’ di tempo a sé stessi.

Una nuova edizione di Boschi a Natale che segna la conclusione di un anno ma anche un nuovo inizio, proprio come accade in natura, dove l’inverno è il tempo del riposo ma, ugualmente, della rigenerazione, custodendo in sé le gemme che si schiuderanno nella bellezza della stagione primaverile.

A Vicenza

l’appuntamento è fissato per domenica 11 dicembre, a Longare alle ore 9.00 con la visita LUMIGNANO E I COLLI BERICI.

L’inizio della passeggiata sarà da piazza L. Mazzaretto a Lumignano (Longare). Ci si incamminerà verso il “sasso” e in pochi minuti si arriverà alla partenza del sentiero n. 1.

Il sentiero, un anello che verrà percorso solo in parte, è abbastanza facile.

Permetterà di conoscere il territorio sia sotto gli aspetti naturalistico – ambientali del bosco, dei vigneti e delle grotte sia sotto gli aspetti architettonici di pievi e oratori, dei manufatti e delle ville.

Alle ore 12:30 è prevista una pausa “aperi-pranzo”, presso la cantina della Villa veneta Maffei Costalunga di Castegnero. Il rientro è previsto per le ore 15-16.

Ritrovo: Piazza Mazzaretto, Lumignano di Longare

Durata: 6h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 15,00 euro (aperi-pranzo compreso)

INFO:

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia.

Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.

Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18.00) – Comitato Regionale UNPLI Veneto

Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre dal sito: UNPLI Veneto

Foto in copertina: Fontana Fozze (Castegnero)