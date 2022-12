Roana: borsa di Studio “Nino e Amelia Sandri”

Giovedì 15 dicembre 2022 si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Roana le premiazioni della 23^ edizione della Borsa di Studio “Nino e Amelia Sandri”.

La cerimonia è stata suddivisa in vari momenti significativi, ricordiamo in particolare:

L’introduzione con i saluti e il benvenuto a tutti i partecipanti da parte del Vice Sindaco Christian Vellar, che ha spiegato lo svolgersi delle premiazioni della cerimonia e successivamente ha descritto le figure dei coniugi Sandri.

Nino Sandri e Amelia Taionini

erano una coppia di coniugi che si trasferirono a Cesuna nel 1933 da Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara, per salvare la vita a Nino, malato di tubercolosi, contratta nelle trincee della 1^ Guerra Mondiale.

Nino e Amelia erano i sarti dei cesunesi e i padrini di tanti bambini che ogni giorno andavano a trovarli. Nino salvò la vita a molti partigiani di Cesuna rischiando la propria durante la Resistenza.

I coniugi non riuscirono ad avere figli e per questo motivo prima di morire, decisero di lasciare qualcosa ai ragazzi di Cesuna, donando una somma di denaro agli studenti più meritevoli, valorizzando il valore inestimabile della cultura.

Dopo la loro scomparsa nel 1981,

il Comune di Roana ha continuato la tradizione e nel 2000 l’ha ampliata a sostegno di tutto gli studenti del territorio.

In questa edizione sono state coinvolte: le attuali classi seconde delle scuole primarie di Roana e Canove rispettivamente con un buono pari a 220,00 €, gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di 1°Grado con un buono pari a 220,00 €: Nicolas Panozzo (sede Cesuna) media 9,42; Davide Casentini (sede Mezzaselva) media 9,17; Emma Fattori (sede Asiago) con un buono pari a 220,00€ media 9,50.

Infine gli allievi delle scuole secondarie di 2° Grado con un buono pari a 250,00 €: Stefano Frigo per la sezione Istituti tecnici media 9,60; Veronica Luna Quenjel per la sezione Licei media 9, 33; Alessia Martini per la sezione Istituti professionali media 9,07;

Sono stati ringraziati infine tutti gli studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di 2° Grado che hanno partecipato al concorso della borsa di studio, stimolandoli a continuare nel loro percorso di studi.

In particolar modo: Siviero Virginia della sezione Liceo media 9,23; Rossi Vittoria della sezione Liceo media 8,70; Vaccari Michelle della sezione Istituto Tecnico media 8,38; Mauretto Sara della sezione Istituto Tecnico media 9,58; Stefani Gioele della sezione Istituto Tecnico media 9,43;

In conclusione è stato donato a tutti il libro

“Sguardi nella Natura” di Daniele Zovi e Giuliano dall’ Oglio, una raccolta di esperienze ed emozioni in natura scritte da Daniele Zovi, esperto forestale, scrittore e divulgatore e Giuliano dall’Oglio creativo e illustratore.

Giuliano ha sottolineato l’importanza della natura e degli incontri che si possono fare all’interno del bosco, incentivando i ragazzi a osservare ciò che ci sta attorno dando libero sfogo alla propria fantasia, abbandonando i cellulari e prendendo con sé carta e penna.

A conclusione dell’evento, il Sindaco Avv. Elisabetta Magnabosco ha voluto ringraziare le Autorità presenti, le Scuole e gli Insegnanti, gli studenti che hanno partecipato a nome di tutta l’Amministrazione.

Assieme agli auguri di Natale, lo stesso Sindaco ha voluto ribadire l’attenzione particolare che l’Amministrazione Comunale riserva ai giovani ed alle famiglie, vero perno della società e di visione per il futuro.