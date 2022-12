Biblioteca Bertoliana, Vicenza: concerto di Natale 2022

Bertoliana, mercoledì 21 dicembre concerto di Natale in ricordo di Laura Oliva

Ex direttrice della biblioteca dal 1969 al 1995

Mercoledì 21 dicembre alle 17.30 nella sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, si terrà in Biblioteca Bertoliana il concerto di Natale 2022. Organizzato in collaborazione con il Conservatorio di musica di Vicenza Arrigo Pedrollo. L’evento è dedicato a Laura Oliva, direttrice della Bertoliana dal 1969 al 1995, venuta a mancare il 16 dicembre 2021.

L’ex direttrice, durante il cui servizio la civica di Vicenza ha vissuto un importante momento di apertura verso il servizio al pubblico, senza mai trascurare la mission di Biblioteca di conservazione, era infatti appassionata di musica classica.

Di qui la messa a punto di un repertorio del Seicento veneziano tra sonate, sinfonie, battaglie e passacagli, che verrà eseguito dall’Ensemble 1600 del dipartimento di musica antica del Pedrollo, preparato per l’occasione dal maestro Fabio Missaggia.

Si esibiranno:

Matteo Rozzi ed Elisa Franzini ai violini, Martina Pettenon alla viola, oltre che al violino, Enrico Benà al violone e Lisa Moroko al cembalo.

Il programma prevede gli interventi di Marina Ciotti e Giorgio Lotto in ricordo di Laura Oliva.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it Tel. 0444 578211.