Nuovi interventi di riqualificazione – Bassano: stadio Mercante e impianto di atletica

Nuovi interventi di riqualificazione in vista per due tra le più importanti strutture sportive cittadine.

La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per i lavori di impermeabilizzazione dello stadio velodromo Rino Mercante, che saranno realizzati nel corso del 2023 per una spesa complessiva di 160 mila euro.

“Lo stadio necessita di un’importante opera di riqualificazione per ripristinare la piena funzionalità della tribuna e dei locali sottostanti, oltre che per un rinnovo dal punto di vista estetico” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.

Un secondo intervento coinvolge l’impianto sportivo di atletica leggera a Santa Croce, sito tra le vie Rosmini e Maritain.

In questo caso è arrivato il via libera al progetto esecutivo per la sistemazione degli accessi alla tribuna coperta e agli spogliatoi, al fine di rendere i percorsi più agevoli e sicuri per atleti e spettatori, anche come vie di fuga in caso di emergenze. Il costo dell’operazione è di 30 mila euro.

“Si tratta di una struttura molto utilizzata, sia dalle società sportive che dalle scuole del centro studi – aggiunge l’assessore Zonta – per la quale abbiamo pensato a un’ottimizzazione dei percorsi di accesso e uscita, come intervento di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità delle persone qualora dovessero verificarsi necessità di evacuazione o situazioni di ammassamento”.

Bassano del Grappa, 12 dicembre 2022