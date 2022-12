Bassano formazione studenti: olivi del Comune in gestione all’Istituto Parolini

Gli olivi del Comune di Bassano del Grappa passano in buone mani: quelle degli studenti dell’Istituto Agrario “Alberto Parolini”.

A sancirlo è una delibera di Giunta, con la quale l’Amministrazione comunale ha dato il via libera per la cessione in comodato d’uso gratuito alla scuola bassanese di trecento piante di olivo di proprietà comunale situate nel parco Monte Crocetta.

L’intento è di mettere a disposizione un patrimonio di tutti per la formazione degli studenti di agraria, che si prenderanno cura della crescita delle piante, oltre che della raccolta e della lavorazione delle olive.

“Dopo l’importante lavoro di riqualificazione, da poco ultimato, di un polmone verde della nostra città situato a ridosso del centro storico – afferma il sindaco Elena Pavan – siamo pronti a contribuire a un valido progetto formativo rivolto al mondo scolastico. L’Istituto Parolini potrà disporre di un laboratorio a cielo aperto e usufruire della produzione dei frutti per compensare gli oneri derivanti dall’attività didattica”.

“I primi a beneficiare di questa iniziativa saranno gli stessi olivi del parco comunale, che saranno costantemente monitorati e curati dagli studenti, così da poter mantenersi in buona salute, longevi e di bell’aspetto” è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.