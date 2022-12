Bassano del Grappa: interventi tra piazza Terraglio e Ponte degli Alpini

Terraglio: messa in sicurezza del punto panoramico e del vicolo pedonale

L’Amministrazione comunale interviene per mettere in sicurezza la zona compresa tra piazza Terraglio e il Ponte degli Alpini, in modo da garantire la migliore fruibilità del punto panoramico sul fiume Brenta e del collegamento pedonale tra il Terraglio e il lato est del simbolo cittadino.

La Giunta comunale ha infatti approvato lo studio di fattibilità per due interventi, del costo complessivo di 150 mila euro, che dopo l’approvazione del progetto definitivo potranno iniziare.

Si interverrà prima sul muretto ad ovest di piazza Terraglio:

una parete bassa e in buono stato di conservazione, ma spesso oggetto di un utilizzo incauto da parte di soggetti che vi salgono per ammirare il Ponte e il fiume rischiando di precipitare nell’area verde sottostante. Verrà dunque studiata una soluzione per creare un belvedere accogliente e sicuro.

Nel vicolo Terraglio è invece previsto il rifacimento della pavimentazione,

oggi per metà in acciottolato e per metà in cemento, con un nuovo rivestimento in pietra che darà la possibilità di percorrere l’intero vicolo in sicurezza e comodità.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa