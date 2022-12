Bassano del Grappa: controlli straordinari del territorio

Disposti dal Questore: 3 Avvisi Orali – 2 Fogli di Via – 3 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale

A partire dalla serata di venerdì scorso e sino a tarda notte di ieri, sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio a Bassano del Grappa, disposte con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI al fine di prevenire situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza, la presenza di episodi di microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché i reati contro il patrimonio (soprattutto furti in abitazione) e quelli collegati all’immigrazione clandestina, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ad operare sul campo

sono stati gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, gli uomini dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e gli Agenti della Polizia Locale di Bassano del Grappa, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

La finalità dell’operazione è stata quella di incrementare l’azione preventiva e di contrasto alla criminalità diffusa su tutto il territorio provinciale, con particolare riguardo a determinati reati che creano maggiore allarme sociale e destano preoccupazione nella cittadinanza, quali furti, rapine, scippi e reati in materia di stupefacenti.

La totalità dei Servizi di interforze ha visto, complessivamente, l’impiego di oltre 30 uomini appartenenti, come si è detto, a tutte le Forze di Polizia.

Le zone attenzionate dal dispositivo di Polizia

sono state, oltre a quelle del Centro storico, la Stazione Ferroviaria , i Parchi pubblici ed i Quartieri San Vito, San Marco e SS. Felice e Lazzaro, dove sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici.

Sono stati inoltre effettuati 2 Posti di controllo nelle principali arterie di accesso alla Città di Bassano del Grappa.

Complessivamente sono state controllate 71 persone, di cui 23 stranieri e 14 con precedenti penali e/o di Polizia, nonché 2 Esercizi pubblici e 18 veicoli.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia, e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione,

da parte del Questore Sartori, dei seguenti Provvedimenti :

2 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Bassano del Grappa , per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere sul territorio di Bassano del Grappa.

, per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere sul territorio di Bassano del Grappa.

3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri uomini e donne con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri uomini e donne con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

3 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di 2 cittadini nigeriani ed 1 cittadino marocchino con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e non in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia. Costoro dovranno lasciare il nostro Paese entro 7 giorni; in caso contrario, verranno denunciati alla Autorità Giudiziaria ed accompagnati coattivamente verso i Paesi di origine.

“Così come si sta facendo nel Capoluogo,

allo stesso modo sono state intensificate le operazioni straordinarie di Polizia interforze anche su tutto il territorio provinciale – ha precisato il Questore Paolo Sartori –. E ciò in particolare nelle zone maggiormente visitate dai turisti, quali, appunto, Bassano del Grappa.

E’ importante, quindi, mantenere il più elevato possibile il livello di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine, facendo percepire alla cittadinanza la nostra vicinanza ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 19 Dicembre 2022