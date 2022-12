Bassano del Grappa: chiuso e sanzionato un centro massaggi

Controlli straordinari del Territorio Comune di Bassano del Grappa

CONTRASTO ai REATI connessi alla PROSTITUZIONE

e VIOLAZIONE delle NORME sulla SICUREZZA

CHIUSO e SANZIONATO un CENTRO MASSAGGI

2 Fogli di Via Obbligatori

3 Avvisi Orali

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, nel territorio del Comune di Bassano del Grappa, sono stati effettuati Controlli Straordinari di Sicurezza disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I servizi di Polizia sono stati effettuati con la comune sinergia da parte di 20 donne e uomini appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, alla Polizia Locale di Bassano del Grappa, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ULSS 7 Pedemontana.

Nel corso dei controlli effettuati presso il Centro Massaggi “TUINA” di via Frassati sono state rilevate e contestate violazioni alle normative che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi, il che ha comportato la sua immediata chiusura e l’applicazione di una sanzione di circa 10.000 euro.

Sono in corso ulteriori approfondimenti ed accertamenti per stabilire la regolarità della documentazione esibita nel corso del controllo, così come la verifica, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la regolare permanenza sul nostro Territorio Nazionale in capo ai soggetti di nazionalità cinese identificati all’interno del Centro massaggi.

Nel corso delle attività di Polizia sono stati effettuati 2 Posti di Controllo stradali lungo le principali arterie di ingresso a Bassano del Grappa, e sono state controllate 73 persone, di cui 19 stranieri e 14 con precedenti penali e/o di Polizia, nonché 6 Esercizi pubblici e 20 veicoli.

Al termine delle attività operative, pertanto, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

2 Fogli di Via Obbligatori ( dal Comune di Bassano del Grappa, con il Divieto di farvi ritorno per i prossimi 3 anni) a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Bassano

a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di 3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

“Si tratta di una ulteriore fase di una programmata serie di azioni ispettive e di controllo specificamente indirizzate ad individuare illegalità ed irregolarità di varia natura – ha rilevato il Questore Sartori –. Queste, assai spesso, come si è visto, nascondono attività di sfruttamento di giovani donne dietro la parvenza di normali attività professionali. Si tratta di iniziative ed attività che, oltre ad essere spesso contigue a fenomeni di carattere criminale, pongono a grave rischio la salute e la sicurezza delle lavoratrici e degli stessi clienti. E proprio per questo motivo, così come è accaduto ieri, anche per il futuro verranno monitorate e represse”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 22 dicembre 2022