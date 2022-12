Babbo Natale a Palazzo Cordellina a Vicenza

Un boschetto di abeti veri, la casetta di legno e lui, Babbo Natale in persona.

E’ quasi tutto pronto nel cortile di Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana, per accogliere i bambini che vorranno consegnare nelle mani del nonno più amato di sempre le letterine con i propri desideri.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana nell’ambito del programma di eventi Buone Feste Vicenza 2022, ha infatti trasformato il cortile di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, in un mini-villaggio nordico dove Babbo Natale accoglierà i bambini dal 19 al 23 dicembre, dalle 15 alle 18.

“In queste settimane ricche di eventi per la città – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto – abbiamo voluto mantenere la tradizione che ho fortemente voluto da qualche anno, ricreando un luogo assolutamente speciale dove i più piccoli possano vivere la magia dell’incontro con Babbo Natale. Ringrazio tutti i partner di questo evento perché si sono impegnati per realizzare un’atmosfera fiabesca che lascerà i più piccoli a bocca aperta e ci fa ritornare tutti un po’ bambini”.

“Siamo felici ed entusiasti – aggiunge la presidente della Biblioteca civica Bertoliana Chiara Visentin – di collaborare con l’assessorato alla cultura per ospitare Babbo Natale che quest’anno ha deciso di arrivare a Vicenza nell’ampio e bel cortile di Palazzo Cordellina, un luogo già in fase di restyling con il progetto triennale del Rotary Club di Vicenza, che vuole diventare sempre più a misura dei cittadini. Babbo Natale non poteva che scegliere una dimora migliore per scendere in città a raccogliere le letterine dei bambini”.

L’allestimento, curato da Edoardo Maria Maggiolo,

è composto da abeti rossi in vaso alti fino a tre metri di altezza, donati per l’occasione dall’associazione Amici dei Parchi presieduta da Luisa Manfredini. Gli alberi, decorati con festoni ecologici e 500 origami in carta, circondano una tradizionale casetta fornita dalla Pro Loco del centro storico, dove i bambini potranno scoprire le magie del Natale e compilare le letterine da consegnare a Babbo Natale, impersonato dal Mario De Toffani dell’associazione Exvuoto, accomodato per l’occasione nella sua grande e calda poltrona.

Il programma completo di Buone Feste Vicenza 2022 è al link:

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/natale.php/