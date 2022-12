Auditorium di Marano Vicentino: weekend tra teatro e musica

Sabato 10 dicembre, Stivalaccio Teatro presenta “Cèa Venessia”.

Domenica 11 dicembre il concerto della Sette Note Swing Band

Due appuntamenti culturali questo fine settimana a Marano Vicentino, tra teatro e musica, entrambi a ingresso libero.

Sabato 10 dicembre 2022, alle 20.30 in auditorium comunale,

la compagnia Stivalaccio Teatro porta in scena “Cèa Venessia”, spettacolo teatrale con Stefano Rota, testo e regia di Marco Zoppello.

In Australia, alla fine dell’Ottocento, un gruppo di coloni provenienti dal Veneto e dal Friuli fondano il primo insediamento collettivo italiano del continente. Il nome con il quale la colonia viene tramandata oralmente, di padre in figlio, è Cèa Venessia (Piccolo Veneto), perché nel cuore di chi vi arrivò doveva ricordare casa. Il nome che risulta nei documenti è, invece, New Italy, una delle culle dell’emigrazione italiana nel continente Australe. Lo spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio. Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli, Piccoli e tanti altri che spinti dalla fame e dalla miseria, caddero vittime delle promesse di un nobile francese, il Marchese De Rays. Con alle spalle una pianura agricola disperata e arretrata, i Nostri si misero in viaggio. Raggiunta Barcellona con mezzi di fortuna si imbarcarono in quella che oggi chiameremmo una carretta del mare, verso la Nuova Francia pronta ad accoglierli a latte e miele. Inutile dirlo: non trovarono né il latte, né tantomeno il miele. Il punto di vista dello spettacolo è quello di Giacomo Piccoli, un giovanotto di Orsago partito col cuore gonfio di speranze e la cieca passione di chi ha conosciuto solo la misera e che “no e poi no, è sicuro, la vita può essere meglio di così!”.

Domenica 11 dicembre 2022, alle 17.30 in auditorium,

è invece in programma il concerto della banda di Marano Vicentino, la Sette Note Swing Band, guidata dal maestro Gregorio Guglielmi. Sarà ospite anche il gruppo “I Pepotta di Natale”.

Fonte: Comune di Marano Vicentino