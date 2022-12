Asiago: Emozioni e note speciali dal concerto “Spirito del Natale”

Domenica 11 dicembre presso la Chiesa di San Rocco ad Asiago si è tenuto il tradizionale concerto dei Giovani Musicisti Altopianesi, che ha coinvolto anche i ragazzi speciali del gruppo Abracadabra

E’ stato un condensato di emozioni non solo musicali il concerto “ Spirito del Natale “

che è andato in scena domenica 11 dicembre presso la Chiesa di San Rocco e che ha avuto come protagonisti due gruppi già uniti in passato in altri eventi musicali inclusivi ovvero i Giovani Musicisti Altopianesi e gli amici di Abracadabra. Da ambo le parti ci sono parecchi nostri studenti o ex studenti e infatti la serata non poteva che iniziare con la voce di Alex Panozzo, presentatore particolarmente chiaro e pacato, ex studente dell’IIS di Asiago facente parte sia del gruppo Abracadabra che dei Giovani Musicisti Altopianesi. Una delle novità dell’edizione 2022 del concerto di Natale, è che alle introduzioni dei brani, a fare da trait d’union fra le singole melodie, è stata recitata una breve favola di un pupazzo di neve che, grazie ad un bambino, magicamente prende vita per scoprire il vero senso dell’amicizia.

I musicisti hanno poi eseguito al pianoforte, all’organo e al flauto, brani di musica classica di Mozart, Schubert e Chopin ,

intervallati da canti natalizi e accompagnati dalle note entusiasmanti delle campanelle degli artisti Abracadabra. Sicuramente, l’esecuzione del brano “Kindersinfonie” (Sinfonia dei giocattoli) di F. Haydn, ha rappresentato un momento particolarmente bello e riuscito di come si potrebbe intendere l’inclusione. Ogni partecipante, nessuno escluso, ha infatti preso parte alla sinfonia con degli strumenti musicali fra più curiosi e disparati: il guiro, le maracas, il triangolo, i cembali, il tamburo, il bastone della pioggia, i fischietti ad acqua, i cuchi, il pianoforte, il flauto, eccetera; insomma, tanti strumenti dai suoni diversi, ma gli uni per gli altri, come a formare una piccola comunità, ciascuno secondo le proprie capacità.

La serata si è infine conclusa con il canto Ninna nanna di Pace, un inno all’amicizia, interpretato dalle dolcissime voci di tre piccole bambine: Zoe Maria, Margherita e Carolina.

Corri con me, per un grande nascondino

Felice perché sai che io ti troverò

Il tuo sorriso brillerà assieme al mio

Ninna nanna di Pace, la tua mano è nella mia

Sulle ultime parole di questa canzone, i musicisti e gli artisti Abracadabra si sono presi per mano, un piccolo gesto che non poteva che commuovere molti dei presenti. Forse è davvero questo, o almeno lo è parso noi, in tutta la sua semplicità, e al di là delle singole esibizioni, il senso dello Spirito del Natale.

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione il Prof. Denis Imberti.

Giovani Musicisti Altopianesi:

Zoe Maria Oro, Margherita Oro, Carolina Baù, Enrica Cunico (I liceo scientifico IIS M.R.Stern), Adam Pagotto (IV liceo sportivo IIS M.R.Stern), Matilde Carlesso, Celeste Scaggiari, Margherita Cami, Elisabetta Chinellato, Edoardo Carlesso, Jannis Cunico, Elisabetta Cunico, Lucia Iijima (ex IIS M.R.Stern).

Gruppo Abracadabra:

Anna Costa (V C liceo sportivo IIS M.R.Stern), Christian Panozzo (ex IIS M.R.Stern), Jacopo Scaggiari (ex IIS M.R.Stern), Nicola Girardi (ex IIS M.R.Stern), Veronica Berto, Alex Panozzo.