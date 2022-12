Serie A2 femminile girone B, l’Anthea Vicenza Volley vuole tornare a correre: arriva Marsala

Domenica alle 15 le biancorosse di Ivan Iosi ospitano le siciliane cercando il successo dopo 3 ko consecutivi. La guida al match

Crocevia importante per l’Anthea Vicenza Volley

nel campionato di A2 femminile (girone B) giunto in prossimità del giro di boa. Domenica alle 15 al palazzetto dello sport di Vicenza le ragazze allenate da Ivan Iosi affronteranno la Seap Sigel Marsala nell’ultima giornata d’andata, mentre il ritorno inizierà nel giorno di Santo Stefano con il derby casalingo contro Montecchio, anche ultimo atto targato 2022.

Vicenza arriva da tre passi falsi consecutivi, patiti sui campi di Martignacco e della capolista Roma (domenica scorsa), mentre in mezzo c’è stato il ko interno contro Soverato (1-3) che ha fatto cadere l’imbattibilità casalinga. In classifica, l’Anthea è settima con 10 punti, uno in più di Marsala che dunque salirà in Veneto con in testa l’operazione-sorpasso. Cheli e compagne, però, sono determinate a voler difendere il proprio rettangolo di gioco e tornare al successo.

“Marsala – commenta coach Iosi –

è una squadra che sta trovando alcune bilanciature, sicuramente ha a disposizione elementi per fare bene ma probabilmente ora non riesce ancora a sviluppare appieno l’idea di gioco che ha in testa e ha cambiato alcune dinamiche. Le individualità non mancano: Moneta, Salkute, Bulovic e Norgini sono atlete con esperienza e qualità espresse nel corso degli anni. In questo momento, la mancanza di continuità fa rendere la squadra un po’ meno del potenziale che potrebbe esprimere. Questa è una delle situazioni su cui noi dobbiamo far leva insieme ai loro difetti tecnici. Sicuramente ci aspettiamo una Seap Sigel determinata a far punti, ma abbiamo la possibilità e la capacità di esprimere un gioco che potrebbe dar fastidio a Marsala, contando anche il fatto di essere in casa. Vogliamo riprendere in mano il percorso che stiamo portando avanti da inizio stagione, dobbiamo prendere spunto dagli inciampi sottoforma di sconfitte e spingere sul nostro cammino di consapevolezza e qualità”.

L’AVVERSARIO –

La Seap Sigel Marsala è allenata dall’ex azzurro Marco Bracci ed è ottava in classifica con 9 punti, frutto dei successi contro Messina, Sant’Elia e Perugia e del punto conquistato contro Montecchio. Le siciliane sono riuscite anche a strappare un set (sui due persi in totale dalle capitoline) alla capolista Roma. Al pari di Vicenza, nell’ultimo turno Marsala ha ceduto in tre set, lasciando via libera alle friulane di Martignacco.

“Domenica – osserva Bracci, tre volte iridato e quattro volte campione europeo con l’Italia da giocatore – sarà l’ultima partita del girone d’andata e per noi anche l’ultimo impegno dell’anno solare (Marsala osserva il turno di riposo alla prima giornata di ritorno, ndc). Sappiamo bene di dover andare grintosi per vincere a Vicenza perché la partita richiede da parte nostra l’attenzione che merita. Da parte nostra, c’è la volontà di chiudere il 2022 al meglio e di regalare soddisfazioni a tutti, sia a noi che andiamo in campo sia alla dirigenza che ha fiducia nelle capacità e nelle potenzialità della squadra”.

LE EX – Nelle fila di Vicenza milita la schiacciatrice Jessica Panucci, lo scorso anno per metà stagione a Marsala dove aveva vissuto altre due precedenti esperienze. L’attuale libero della Seap Sigel, invece, è Maria Chiara Norgini, lo scorso anno protagonista in maglia berica.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Seap Sigel Marsala saranno il primo arbitro Marco Laghi e il secondo arbitro Simone Fontini.

IL TURNO –

Questo il programma dell’ultima giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate).

Itas Ceccarelli Martignacco-Roma Volley Club (ore 15)

Anthea Vicenza Volley-Seap Sigel Marsala (ore 15)

Assitec Sant’Elia-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Soverato-Omag-Mt San Giovanni in Marignano

3M Pallavolo Perugia-Cda Talmassons.

Riposa: Desi Shipping Akademia Messina.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 27, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 19, Cda Talmassons, Itas Ceccarelli Martignacco 18, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Soverato 17, Anthea Vicenza Volley 10, Seap Sigel Marsala 9, Desi Shipping Akademia Messina 7, Assitec Sant’Elia 5, 3M Pallavolo Perugia 3.

I BIGLIETTI – La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza (via Goldoni) aprirà alle 14, un’ora prima dell’inizio della partita. Il costo dei biglietti è di 10 euro (intero), con il ridotto a 5 euro per i giovani di età compresa tra i 14 ei 18 anni e gli over 65.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Volleyball World Italia con la telecronaca di Mariella Cavallaro (link https://www.youtube.com/watch?v=bD6LIn8wZbI ).

VICENZA, 16 DICEMBRE 2022

Nella foto di Antonio Trogu, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley

