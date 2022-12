Serie A2 femminile girone B – Arriva Soverato dell’ex Luca Chiappini – Anthea Vicenza Volley torna in campo

Domenica alle 17 le biancorosse di Ivan Iosi ospitano le calabresi, seconde in coabitazione in classifica. La guida al match

Torna in campo l’Anthea Vicenza Volley, che dopo il turno di sosta è pronta a scendere sul rettangolo di gioco amico del palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni. Domenica alle 17 le biancorosse di Ivan Iosi sfideranno il Soverato dell’ex Luca Chiappini nella nona giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile.

Cheli e compagne si presentano all’appuntamento con il settimo posto e 10 punti in classifica, oltre a un ruolino di marcia casalingo davvero notevole (tutte vittorie, un solo punto lasciato per strada contro Messina).

Dall’altra parte della rete, però, le calabresi non sono affatto da meno, come testimoniano i 14 punti e il secondo posto in coabitazione.

Vicenza è reduce dal turno di sosta,

arrivato a sua volta dopo il ko infrasettimanale a Martignacco (netto 3-0), archiviato senza strascichi. “Soverato – commenta coach Iosi – sta stupendo a fronte delle valutazioni estive, disputando fin qui un campionato molto continuo ed esprimendo una pallavolo solida.

Ha un paio di elementi di prima fascia come l’opposta Korhonen e la schiacciatrice Schwan che stanno giocando decisamente bene, inoltre la formazione ha un sistema di gioco funzionale che riesce a ottimizzare le caratteristiche, costruendo le certezze sui punti fermi.

E’ una formazione in salute, con buona capacità di resistere alle diverse situazioni e una discreta qualità nelle varie fasi di gioco. Non sbaglia molto ed è ben calibrata tra cambiopalla e fase break. Per noi è un test importante, sappiamo bene chi abbiamo di fronte e cercheremo di arginare il loro stato di forma.

In casa abbiamo sempre fatto benissimo, anche se veniamo da due settimane complicate che non si possono ignorare. Il turno di sosta ci ha permesso di recuperare un po’ di energie e acciacchi, poi abbiamo messo un po’ di fieno in cascina con i carichi”.

Nelle ultime partite, oltre a Florencia Ferraro l’Anthea Vicenza Volley ha dovuto fare a meno dell’altra palleggiatrice Sonia Galazzo, che nella sosta ha iniziato a intraprendere il percorso di recupero dal suo infortunio.

L’AVVERSARIO –

Soverato è guidato da Luca Chiappini, approdato in estate in Calabria proprio dopo l’esperienza positiva nella città del Palladio, festeggiando la promozione dalla B1 e sfiorando la salvezza in A2 nella scorsa stagione, sfuggita solo per peggior quoziente set.

Fin qui, le calabresi hanno stupito in positivo e in classifica fanno parte del gruppo di squadre al secondo posto a quota 14 punti alle spalle della corazzata Roma. Anche le statistiche stagionali confermano il valore della squadra di Chiappini.

L’opposta finlandese Piia Korhonen è la quinta marcatrice dell’intera A2 con 149 punti, mentre la squadra condivide il secondo posto nella graduatoria di rendimento in battuta con 44 ace, gli stessi di Brescia e a -1 da San Giovanni in Marignano.

“Stiamo andando – commenta Chiappini – oltre le più rosee aspettative e siamo riusciti a fare punti anche in trasferta contro squadre sulla carta più blasonate. Il mio ritorno a Vicenza? Sarà un turbinio di emozioni, lì ho passato anni molto emozionanti e non sarà una partita normale dal punto di vista emotivo, ma lo dovrà essere sotto quello professionale e tecnico.

All’inizio dell’anno catalogavo l’Anthea come una squadra da prendere con le pinze, con due giocatrici in attacco molto importanti come Kavalenka e Legros e due centrali forti come Farina e Cheli, quest’ultima l’anno scorso miglior attaccante nel suo ruolo in A2.

Mi aspetto una partita molto intensa, sicuramente non facile come fin qui non la è stata nessuna, ma stiamo dando energia in tutto quello che facciamo”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Soverato saranno il primo arbitro Andrea Galteri e il secondo arbitro Fabrizio Giulietti.

IL TURNO –

Questo il programma della nona giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17):

Roma Volley Club-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Martignacco-Omag Mt San Giovanni in Marignano

Anthea Vicenza Volley-Soverato

Desi Shipping Akademia Messina-Cda Talmassons

3M Pallavolo Perugia-Seap Sigel Marsala

Riposa: Assitec Sant’Elia.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 21, Itas Ceccarelli Martignacco, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Omag-Mt San Giovanni in Marignano, Soverato 14, Cda Talmassons 12, Anthea Vicenza Volley 10, Desi Shipping Akademia Messina 7, Seap Sigel Marsala 6, Assitec Sant’Elia 5, 3M Pallavolo Perugia 3.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia con la telecronaca di Mariella Cavallaro (link https://www.youtube.com/watch?v=fB4fVMbl9VU ) .

VICENZA, 2 DICEMBRE 2022 –

Nella foto di Antonio Trogu, la grinta dell’Anthea Vicenza Volley

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza