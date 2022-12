Serie A2 femminile girone B, Anthea Vicenza Volley-Marsala anticipata alle 15

Cambio di orario per il match di domenica al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per l’ultima sfida del girone d’andata

Cambio d’orario domenica per il match di A2 femminile che vedrà l’Anthea Vicenza Volley sfidare Marsala nell’ultimo incontro del girone d’andata del girone B.

La partita, originariamente prevista alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza di via Goldoni, è stata anticipata alle 15.

