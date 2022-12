Volley serie A2 femminile girone B, (3-0) – Anthea Vicenza Volley cade sotto i colpi della corazzata-Roma

La capolista imbattuta non fa sconti alla squadra di Ivan Iosi, in partita nel primo set

Non c’è spazio per la gloria per l‘Anthea Vicenza Volley,

che a Guidonia cede in tre set alla corazzata Roma Volley Club, sempre più capolista e imbattuta nel girone B di serie A2 femminile. La squadra di Ivan Iosi ha provato a reggere l’urto, soprattutto nel primo set, ma dopo il 25-19 ha faticato ulteriormente nei restanti due parziali, vinti agevolmente dalle capitoline.

Questa l’analisi di coach Ivan Iosi.

“Abbiamo giocato il primo set con grande attenzione, prestando il massimo delle nostre peculiarità di gioco sulla qualità dell’avversario. Abbiamo provato ad arginarle, ma soprattutto a fare quello che era la nostra disponibilità di gioco. A margine direi che abbiamo pagato la mancanza di concentrazione per un tempo diffuso, senza nulla togliere alla qualità di Roma che ha organico, qualità dentro il campo e in panchina. Se dovessi fare un’analisi, mi piacerebbe che Vicenza fosse più brava a prestare attenzione alle proprie dinamiche di gioco, a ridurre dove può la soglia dell’errore e a non agevolare squadra che soglie di errore ne hanno molte poche”.

Mvp di giornata la schiacciatrice locale Marika Bianchini (16 punti). “E’ stata una bellissima emozione perché comunque abbiamo giocato contro una squadra che non ha mollato fino alla fine: nei primi due set c’è stata parecchio attaccata. Siamo state comunque brave noi a imporre il nostro gioco sin da subito e a portarci a casa questi tre punti importantissimi. Ho fatto ricorso spesso a colpi, per così dire, ‘di esperienza’, altri modi quindi per mettere la palla a terra e passare muri piuttosto alti.”

Il girone d’andata dell’Anthea Vicenza Volley si concluderà domenica con l’importante match casalingo (ore 17) contro la Seap Sigel Marsala, mentre il 2022 agonistico terminerà a Santo Stefano con il derby interno del 26 dicembre contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

ROMA VOLLEY CLUB-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-19, 25-14, 25-13)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 1, Rivero 9, Rucli 8, Bici 13, Bianchini 16, Ciarrocchi 9, Ferrara (L), Valoppi, De Luca, Valerio, Rebora. N.e.: Melli. All.: Cuccarini

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 3, Legros 4, Farina 6, Kavalenka 10, Panucci 6, Cheli 4, Formaggio (L), Digonzelli, Munaron, Del Federico, Ottino. N.e.: Gulino (L), Groff, Martinez. All.: Iosi

ARBITRI: Capolongo e Lanza

NOTE: Durata set: 24′, 26′, 21′ per un totale di 1 ora e 11 minuti di gioco

Roma Volley Club: battute sbagliate 7, ace 3, ricezione positiva 66% (perfetta 32%), attacco 51%, muri 10, errori 13

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 10, ace 0, ricezione positiva 44% (perfetta 33%), attacco 37%, muri 3, errori 19.

