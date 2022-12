ANC Marostica: raccolte a favore dell’Onaomac

La generosità marosticense per gli orfani dei Carabinieri. Raccolti 649 euro tramite la vendita di prodotti ortofrutticoli.

Si è svolta lo scorso 27 novembre nella chiesa di S. Antonio a Marostica l’annuale cerimonia per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento è stato coordinato da Mario Presa, Maresciallo in congedo e presidente della Sezione di Marostica dell’ANC, Associazione Nazionale Carabinieri.

In occasione del pranzo sociale al Ristorante “Da Tranquillo”

a Pradipaldo è stata resa nota la cifra di offerte raccolte a favore dell’Onaomac, Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

La somma di 649,02 euro è stata raccolta nel corso dell’ultimo anno all’interno di un salvadanaio per iniziativa del sig. Valerio Rossi, oggi pensionato e figlio di un Carabiniere.

Ha messo a disposizione, in cambio di un’offerta, i prodotti dell’orto e dal giardino di casa, decidendo di destinare la somma in beneficenza e scegliendo, questa volta, l’Onaomac.

Il signor Rossi è stato coadiuvato da tre giovanissimi vicini di casa, Tomas, Matteo ed Emma («li considero i miei nipoti putativi» ha detto nel corso dell’incontro), accompagnati da papà Cristian.

Il denaro raccolto è stato consegnato nelle mani della Coordinatrice Onaomac del Nordest, Cav. Valeria Millemaci Tagliacollo. «Questo ente morale è nato dopo la Grande Guerra e oggi assiste 1.100 orfani di Carabinieri e Forestali in tutta Italia, senza distinzione sul grado militare.

Non abbiamo finanziamenti dello Stato

e le uniche entrate sono le donazioni volontarie dei soci, che possono far trattenere in busta paga una quota del proprio stipendio. Poi ci sono iniziative molto belle come questa di Marostica, di cui ringrazio anche a nome di tutti gli orfani e delle loro famiglie.

Con quello che raccogliamo riusciamo a garantire un sostentamento e anche il percorso di studi».

Fonte Comune di Marostica