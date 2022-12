Tra cui i progetti “Berty!” e “Adotta un libro” – Gli Amici della Bertoliana presentano i programmi per il 2023

Nei giorni scorsi la Biblioteca Bertoliana e l’Associazione Amici della Bertoliana si sono incontrati nella sede di Palazzo Cordellina per ringraziare i sostenitori del progetto “Berty. Bertoliana Young from 0 to 14!” per la realizzazione di nuove sale dedicate a bambini e ragazzi nella sede di Palazzo Costantini e lanciare una raccolta fondi per il restauro di documenti manoscritti e librari della civica vicentina con l’iniziativa “Adotta un libro”.

Attraverso una campagna di crowdfunding lanciata lo scorso anno con il titolo “Arriva Berty!”, gli Amici della Bertoliana hanno raccolto 12 mila euro per l’allestimento e l’implementazione tecnologica di due nuove sale a Palazzo Costantini riservate ai bambini (0 – 6 anni) e ai ragazzi (7-14 anni): sono previsti schermi interattivi, console di gioco, nicchie di ascolto audio e video.

L’inaugurazione dei nuovi spazi è in programma per il prossimo febbraio.

Nel frattempo, è stata posata “la prima pietra” del progetto “Berty!” con l’installazione, nella sala d’ingresso del Palazzo, di una decorazione murale a cura dell’illustratore vicentino Ale Giorgini, che collaborerà anche alla realizzazione dei pannelli delle nuove sale.

Durante l’incontro è stata promossa anche la campagna 2023 di “Adotta un libro”, un’iniziativa lanciata dall’istituzione vicentina nel 2019 con l’obiettivo di coinvolgere la città nella raccolta fondi per il restauro di materiali del ricco e delicato patrimonio antico della Bertoliana.

Tra le proposte: un manoscritto miniato di fine XIII secolo di carattere giuridico, un erbario manoscritto di Antonio Turra con piante essicate nel 1777 e una dettagliata mappa del territorio montano tra Tonezza e il fiume Astico.

E ancora: documenti d’archivio, libri a stampa, rari spartiti musicali, testimoni dall’eccezionale valore storico artistico dal XV al XVIII secolo.

Ciascun volume presenta problemi conservativi dovuti al degrado dei supporti cartacei o membranacei, alla corrosione degli inchiostri, alla fragilità degli elementi della legatura, oltre ai numerosi attacchi di insetti xilofagi e ai non idonei interventi di restauro dei secoli scorsi.

Amici della Bertoliana

Da oltre un decennio l’associazione Amici della Bertoliana è impegnata, oltre che nell’elaborazione di idee e proposte, anche nell’indirizzare risorse intellettuali ed economiche per ampliare i servizi che la Bertoliana offre al territorio e reperire fondi per restaurare i tesori antichi della biblioteca.

Con il progetto “Berty!” l’associazione sostiene anche una delle più importanti mission della Bertoliana, cioè rendere la biblioteca il luogo dei piaceri: piacere di leggere, incontrarsi, stare insieme, ascoltare, giocare.

Vicenza, 19 dicembre 2022

Info: www.amicidellabertoliana.it