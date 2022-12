Il presidente provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon: “Covid e guerra in Ucraina hanno sconvolto gli equilibri di tutti e ci hanno indotto a modificare le priorità” – ACLI di Vicenza aps: un Natale di riscoperta dei valori e dell’essenziale

“Il Natale si avvicina, ma nell’aria si respira un’atmosfera sottotono.

La pandemia da Covid-19 ci ha duramente messo alla prova ed ha contribuito ad ingenerare in ciascuno delle insicurezze che prima non avevamo, sia rispetto al modo di condurre la nostra vita, che relativamente alle priorità che una società troppo frenetica ed utilitaristica ci impone.

E, quando si è scatenata la guerra in Ucraina, con l’aumento delle tariffe dei carburanti, del gas e dell’energia e, di riflesso di tutti i beni di largo consumo, questa situazione si è ulteriormente aggravata”.

Con queste parole il presidente provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, propone la riflessione di Natale dell’Associazione rappresentativa del mondo laico vicentino.

Anche i numeri, purtroppo, confermano questa situazione. Dalla recente ricerca sui redditi dal 2019 al 2021, condotta da Caf Acli ed Iref, emerge, infatti, che il ceto medio è sempre più povero.

“Dall’indagine che abbiamo condotto a livello nazionale,

ma che si riflette sostanzialmente anche nel Vicentino – spiega il presidente Cavedon – nel periodo di riferimento un terzo dei contribuenti ha avuto un aumento del reddito, ma i restanti due terzi ha visto il proprio reddito diminuire.

Tra coloro che hanno subito una diminuzione, la metà ha avuto una perdita modesta (410 euro nel biennio), il 2,5%, invece, ha perso fino a 1.200 euro”.

In tre anni, sempre secondo l’indagine Caf Acli – Iref, risulta che quasi il 4% dei contribuenti ha perso il 35% di reddito, con una riduzione media di 6.200 euro, un 25% di cittadini ha perso 3.700 euro ed un altro 25% ha patito una contrazione superiore a 10.000 euro.

Si tratta per lo più di lavoratori a basso reddito, che a causa della crisi sanitaria ed economica sono stati licenziati o hanno subito un deciso ridimensionamento del proprio impegno nel mercato del lavoro.

Tra queste persone, il 30,9% ha meno di 40 anni ed il 66,6% è rappresentato da donne con almeno un figlio.

“Questi sono semplici e freddi numeri, ma dietro ai dati –

sottolinea il presidente Cavedon – ci sono situazioni familiari complesse, tensioni, difficoltà ad andare avanti ed a vedere la luce in fondo al tunnel.

Ogni giorno nei nostri uffici del territorio ascoltiamo storie di famiglie o di single, sia giovani che anziani, che con estrema dignità manifestano bisogni concreti che fino a pochi mesi fa non avrebbero mai immaginato.

I nostri operatori si mettono in ascolto e cercano di portare un po’ di conforto e delle risposte concrete, la dove gli strumenti normativi lo consentono”.

Cambia il potere d’acquisto delle famiglie, ma con esso sono mutati anche gli equilibri in termini di valori e priorità.

“Ciò che stiamo vivendo è inaspettato, quanto complesso da gestire – aggiunge il presidente Cavedon – e ciascuno di noi lo vive in modo diverso. Senza dubbio, ogni vicentino sta affrontando il presente e l’avvenire con morigeratezza, guardando ai principi dell’esistenza come il navigatore guarda al faro.

Abbiamo compreso che occorre guardare alle necessità, più che al superfluo, alle relazioni vere, pensare ai figli in un’ottica di protezione a 360 gradi, così come all’avvenire degli anziani, risorsa più che mai indispensabile per affrontare la vita quotidiana. Con questo spirito credo si possa davvero vivere un Natale di rinnovamento e di ripensamento”.

Il mondo politico deve attivarsi al più presto per dare risposte concrete a cittadini ed imprese.

“Auspico che il mondo politico, a partire dai nostri rappresentanti vicentini al Parlamento italiano ed europeo – conclude il presidente Cavedon – individuino precise modalità e risorse per aiutare i cittadini e le imprese, a partire dalla riduzione degli sprechi e velocizzando lo snellimento della burocrazia, elefantiaca in Italia rispetto ad altri stati occidentali, che è imprescindibile per uno stato di diritto”.

Vicenza, 19 dicembre 2022