A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A4 TRA VICENZA OVEST E VICENZA EST NELLE GALLERIE DEI BERICI

In direzione Venezia nelle notti del 5 e 6 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di per la posa dei cartelli delle vie di fuga all’interno delle Gallerie dei Berici, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 5 e 6 dicembre 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E VERONA SUD

In direzione Milano nella notte del 5 dicembre e in direzione Venezia nella notte del 6 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione giunti del ponte sul fiume Adige, in carreggiata Ovest (direzione Milano) al Km 285+292, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di lunedì 5 dicembre alle ore 6.00 di martedì 6 dicembre 2022.

Successivamente i lavori di cui sopra si sposteranno in carreggiata Est (direzione Venezia) e sempre al Km 285+292, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nella notte del 6 dicembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

