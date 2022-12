A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E VERONA SUD

In direzione Milano nelle notte del 19 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione giunti del ponte sul fiume Adige, in carreggiata Ovest (direzione Milano) al Km 285+292, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di lunedì 19 dicembre alle ore 6.00 di martedì 20 dicembre 2022.

LAVORI IN A31 TRA LONGARE E VICENZA NORD

In carreggiata Nord nelle giornate dal 19 al 21 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione e di ispezione manufatti sul cavalcavia della linea ferroviaria Venezia-Milano in carreggiata Nord (direzione Piovene) al Km 55+000 tra i caselli di Longare e Vicenza Nord, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre 2022 in orario diurno dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E MONTECCHIO

In direzione Venezia nelle notti del 19 e 20 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova per lavori di realizzazione di due plinti new jersey al km. 319+800 e al Km 317+300 in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Montebello e Montecchio, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In direzione Milano nella notte del 19 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova per lavori di rifacimento pavimentazione dal km 321+000 e al Km 317+300 in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montecchio e Montebello, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

