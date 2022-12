A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E MONTECCHIO

In direzione Venezia nella notte di mercoledì 14 dicembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova per lavori di rifacimento pavimentazione in carreggiata Est (in direzione Venezia) dal km 316+600 al km 319+000 tra i caselli di Montebello e Montecchio si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di mercoledì 14 dicembre alle ore 6.00 di giovedì 15 dicembre 2022.

LAVORI NOTTURNI NELLE GALLERIE DEI BERICI

In A4 nelle notti del 17 e 18 dicembre 2022

Chiusa la Tangenziale Sud di Vicenza nel tratto Vicenza Ovest e Campedello nelle notti del 19 e 20 dicembre 2022

Per lavori di manutenzione e lavaggio segnaletica nelle Gallerie dei colli Berici:

In A4, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest , in carreggiata Ovest (direzione Milano), dal Km 331+000 al Km 328+000 resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di sabato 17 dicembre alle ore 6.00 di domenica 18 dicembre 2022.

In A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), dal km 328+000 al Km 331+000 resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di domenica 18 dicembre alle ore 6.00 di lunedì 19 dicembre 2022.

Successivamente i lavori si sposteranno in Tangenziale Sud di Vicenza e comporteranno la chiusura totale del tratto Campedello-Vicenza Ovest (carreggiata Ovest) dalle ore 22.00 di lunedì 19 dicembre alle ore 6.00 di martedì 20 dicembre 2022 e la chiusura del tratto Vicenza Ovest-Campedello (carreggiata Est) dalle ore 22.00 di martedì 20 dicembre alle ore 6.00 di mercoledì 21 dicembre 2022.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE IN A4 TRA BRESCIA EST E DESENZANO

In entrambe le direzione nella notte del 17 dicembre 2022

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di demolizione del cavalcavia n. 230 al Km. 235+700 e varo del nuovo cavalcavia ex 234 al Km. 240+000.

A tal fine, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22.00 di sabato 17 dicembre fino alle ore 6.00 di domenica 18 dicembre 2022.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano.

Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra dalle ore 17.00 di sabato 12 novembre verranno chiuse le aree di Sosta Campagnola Est e Ovest.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

