A Zugliano: Natale Insieme

In seguito, si pubblica il calendario degli eventi:

Sabato 3 dicembre

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 21:00 si terrà il Concerto tributo a Fabrizio De Andrè con il gruppo “I notturni”

Domenica 4 dicembre

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 16:30 si terrà il Premio Zugliano per le eccellenze zuglianesi. Consegna borse di studio agli alunni classi terze a.s. 2021-2022 della scuola secondaria di secondo grado. Premiazione concorso dedicato alle scuole “Un paese di auguri”

Domenica 11 dicembre

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 17:00 si terrà il Concerto di Natale del Corpo Bandistico di Centrale

Venerdì 16 dicembre

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 20:30 si terrà la Rassegna InSuperAbile dedicata al mondo della disabilità, con la presentazione del progetto “Casa Gilberto”

Sabato 17 dicembre

presso Villa Giusti Suman si terrà dalle ore 16:30 l’Inaugurazione con “I Cori Giovanili Parrocchiali di Centrale, Grumolo e Zugliano per un augurio natalizio”. Dalle ore 17:00 Inaugurazione mostra dei presepi. Presso la Piazza di Zugliano alle ore 19:30 si terrà la Fiaccolata “Natale con il GAM” – arrivo a casa Terzo per la Santa Messa e poi cioccolata calda e vin brulè per tutti (a cura del GAM)

Domenica 18 dicembre

presso la Piazza di Zugliano alle ore 10:00 Partenza Giro in Trenino “Puffetto” per Zugliano, Grumolo, Centrale. Corsa dei Babbi Natale corsa/camminata non competitiva di 7 – 12,5 km aperta a tutti, offerta minima € 7,00. Parte del ricavato sarà devoluto in baneficenza. Vestito di Babbo Natale in omaggio fino ad esaurimento scorte. Dj set “I Jukebox”.

Presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle 10:30 si terrà lo Spettacolo di Natale di MA.MA.CO.operativa.

Presso la Piazza di Zugliano si terrà:

Ore 11:00 Laboratori per bambini e Truccabimbi con “Little Stars”.

12:00 Pranzo.

14:00 Palloncini modellabili per tutti i bambini con Anna Gemma.

15:30 Arrivo di Babbo Natale e consegna delle letterine.

16:15 Anna Gemma illustrerà il cielo con il suo spettacolo di fuoco “Evoluzione”.

Presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 17:00 si terrà lo Spettacolo teatrale per bambini “Il topo di Natale” Al calar del sole chiusura del villaggio

Mercoledì 21 dicembre

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 20:30 si terrà il Concerto con Amicanto, a favore della Città della Speranza

Giovedì 5 gennaio

presso la Piazza di Zugliano alle ore 15:00 si terrà Befana a sorpresa. Cioccolata e vin brulè. Presso la Piazza di Zugliano alle ore 16:00 si terrà l’Estrazione della lotteria “Acquista Zugliano”

Venerdì 6 gennaio

presso il Centro Polifunzionale Zagorà alle ore 20:30 si terrà il Concerto sinfonico per l’Epifania con i musicisti del progetto Crescere in musica

Mostra dei Presepi:

Dal 18 dicembre al 15 gennaio 2023 nei giorni feriali dalle ore 15:00 alle 18:30.

Il Sabato e i festivi: 9:00-12:00 e 14:30-18:30.

Chiuso il 25 dicembre. Il 1° gennaio sarà aperta dalle 14:30 alle 18:30 presso Villa Giusti Suman

Trenino:

Ore 11:00 Centrale – 11:20 Grumolo. 14:20 Centrale – 14:40 Grumolo. 17:00 ritorno a Centrale e Grumolo

Dalle ore 12:00 possibilità di pranzare in piazza. Durante la manifestazione nelle vetrine dei negozi verranno esposti i quadri del Gruppo Artisti Zugliano

Per maggiori informazioni contattare il numero: 371 1766552.