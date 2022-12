A Vicenza ritorna l’iniziativa “A Natale regala cultura”

“A Natale regala cultura” acquistando i biglietti dei musei e della mostra i “Creatori dell’Egitto eterno”

Ritorna l’iniziativa “A Natale regala cultura” con cui l’assessorato alla cultura propone per le festività alle porte dei pacchetti dono da regalare comprendenti i biglietti per i musei cittadini o per la mostra “I creatori dell’Egitto eterno” che aprirà in Basilica palladiana il 22 dicembre.

I biglietti sono confezionati con un panettoncino dell’industria dolciaria Loison e possono essere acquistati all’ufficio Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) di piazza Matteotti. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30.

Il biglietto regalo per la mostra sull’antico Egitto si potrà acquistare anche in Basilica palladiana (casse mostra) dal 22 dicembre durante gli orari di apertura (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Informazioni: 0444320854, iat@comune.vicenza.it.

Pacchetto regalo mostra “I creatori dell’Egitto eterno”

Uno dei pacchetti che si possono acquistare comprende un biglietto open da 16 euro (più 1,50 euro di prevendita). Utilizzabile in qualsiasi momento, senza la necessità di prenotare, per visitare la mostra “I creatori dell’Egitto eterno”. Al biglietto verrà abbinato il panettoncino dell’industria dolciaria Loison, in una confezione regalo preparata appositamente per l’occasione.

Chi riceverà il dono potrà recarsi con il biglietto direttamente in mostra.

Pacchetto regalo mostra “Vivi un’esperienza nell’arte”

La seconda opportunità di pacchetto regalo è chiamato “Vivi un’esperienza nell’arte” e potrà contenere, invece, una tipologia di biglietto a scelta: biglietto unico per residenti in città e provincia (9 euro), card 4 musei (15 o 13 euro), Vicenza card per vedere undici musei (20 euro intero, 15 euro ridotto, 24 euro “family”).

Il biglietto unico residenti in città e provincia da 9 euro conente di visitare sette siti, Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, chiesa di Santa Corona, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza e Basilica palladiana (solo monumento, ad esclusione delle mostre).

La card 4 musei permette di visitare quattro musei a scelta tra gli undici musei del circuito: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, chiesa di Santa Corona, Museo Diocesano, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Museo del Gioiello e Basilica Palladiana (solo monumento, ad esclusione delle mostre). L’ingresso al Museo del Risorgimento e della Resistenza è sempre gratuito. Il prezzo del pacchetto regalo sarà di 15 euro intero e di 13 euro ridotto.

La Vicenza card consente di visitare gli undici musei del circuito (a 20 euro intero, a 15 euro ridotto, a 24 euro “family” per 2 adulti con almeno uno e fino a 4 minorenni).

Tutte le card sono utilizzabili fino ad un anno dall’acquisto e andranno poi convertite in biglietto effettivo all’ufficio turistico di Piazza Matteotti o all’Infopoint della Basilica palladiana.

La Vicenza Card e la card 4 musei sono valide otto giorni dalla data del cambio del voucher e consentono una sola visita per singola sede. Il biglietto unico residenti è valido 30 giorni, una volta convertito il voucher.

Informazioni

Mostra “I creatori dell’Egitto eterno”: https://www.mostreinbasilica.it/it/

Musei civici https://www.museicivicivicenza.it/it/

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131

Musei del circuito museale cittadino https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,218312