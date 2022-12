A Natale realizza un desiderio: fai un regalo solidale

L’associazione “Le Amiche di Anna” organizzano un banchetto di Natale solidale, una raccolta fondi per beneficenza, da sabato 17 a sabato 24 dicembre 2022, presso il Centro Commerciale Thiene (ex Carrefour) in via del Terziario.

Un banchetto di Natale voluto fortemente dall’associazione Le Amiche di Anna, con uno scopo speciale: la raccolta fondi in aiuto dei figli delle vittime di femminicidio.

Ricordiamo il caso di Anna Filomena Barretta, uccisa il 19 novembre del 2018 dal marito con un colpo di pistola. Femminicidio giunto al quarto anniversario e ancora vivo non solo nella memoria delle colleghe dell’ex Carrefour di Thiene, ma da tanti altri cittadini.

Femminicidio un fenomeno di “violenza domestica” con l’uccisione di una donna è una forma frequente perpetrata da familiari e spesso dal partner.

La violenza domestica, quindi, alla stessa stregua di altre forme di violenza, è fortemente correlata al concetto di potere. Il suo vero obiettivo non è esclusivamente quello di provocare dolore o sofferenza fisica alla donna, quanto piuttosto quello di sottometterla, umiliarla, piegarla ed ingessarla dentro mille forme diverse di paura. In quest’ottica, la violenza domestica, non si riduce ad una mera violenza fisica, ma si esplica attraverso forme di violenza psicologiche, sessuali e perfino economiche.

Non mancherà inoltre, l’occasione per trovare tanti oggetti unici realizzati dalle volontarie: oggettistica e decorazioni natalizie tutte fatto a mano, pezzi esclusivi e tanto altro ancora, frutto della solidarietà di aziende e privati senza le quali non sarebbero possibili queste iniziative.

Verranno inoltre effettuate confezioni natalizie con offerta libera.

La tua donazione andrà a sostenere i progetti che L’associazione “Le Amiche di Anna” porta avanti da anni per restituire una vita senza violenza e discriminazioni…

Da sabato 17 a sabato 24 dicembre 2022

sarà pertanto una nuova buona occasione per sostenere l’associazione “Le Amiche di Anna” affinché possano aiutare i figli delle vittime di femminicidio.

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Ti aspettiamo!!!