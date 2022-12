A “Bell’Italia in Viaggio” su La7 protagonista il Teatro Olimpico

Domenica 18 dicembre alle 14 su La7 durante il programma “Bell’Italia in Viaggio” si parlerà anche di Vicenza.

Il programma, nato da una collaborazione tra La7 e il mensile Bell’Italia, che racconta le bellezze del Paese e le sue eccellenze artistiche e culturali, ha girato un servizio al Teatro Olimpico dove il conduttore Fabio Troiano, attore e sceneggiatore, volto noto protagonista di film e fiction di successo, ha incontrato Guido Beltramini, direttore del Palladio Museum.

“Abbiamo accolto con grande piacere la troupe di LA7 – racconta l’assessore Simona Siotto che ha assistito alle riprese –

che ha manifestato riconoscenza per l’accoglienza e profondo rispetto per il luogo. Il servizio girato al Teatro Olimpico sono certa che sarà un nuovo qualificato contributo per la valorizzazione del nostro gioiello e della città. Lo stesso Troiano – prosegue l’assessore – che in passato aveva visitato il Teatro accompagnato dall’attrice Anna Valle, ha auspicato di poter calcare lo storico ambito palcoscenico”.

Le riprese sono state promosse e coordinate dal Consorzio Vicenzaè mentre il programma è realizzato da Me Production di Elio Bonsignore diretto da Matteo Ricca e scritto da Luca Balsamo in collaborazione con LA7 e la unit branded content tv di Cairorcsmedia, e, dalla prossima settimana, oltre alle repliche televisive, sarà disponibile online.