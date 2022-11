Sabato l’esordio contro il Giappone – Wheelchair Curling, al via i Mondiali di Lohja

È arrivato il momento della verità per la Nazionale italiana di wheelchair curling.

Dopo gli ottimi riscontri nei due tornei internazionali in Svizzera e Scozia, la formazione azzurra allenata da Roberto Maino è pronta a dar battaglia sul ghiaccio di Lohja per tornare nel gotha della disciplina: da sabato 5 a giovedì 10 novembre, infatti, la località finlandese ospiterà i Mondiali Gruppo B.

Questi gli atleti convocati dal responsabile tecnico dell’Italia, che sarà coadiuvato da Fabrizio Teppex (aiuto allenatore) e Barbara Giacchè (fisioterapista): Orietta Bertò (Albatros Trento), Angela Menardi (Curling Club Dolomiti), Fabrizio Bich (Disval), Egidio Marchese (Disval), Matteo Ronzani (Curling Club Claut).

Queste le parole di Maino prima dell’inizio della rassegna iridata:

“I tornei preparatori hanno tracciato un percorso importante nell’affiatamento della squadra, nella consapevolezza delle capacità del gruppo e nell’abitudine a giocare gare con squadre di alto livello, per cui ora siamo pronti a cominciare.

Gli atleti sono carichi ma anche sereni e sono convinto di avere un gruppo forte, atleti che saranno capaci di darsi sostegno e forza nei momenti più impegnativi, che sicuramente non mancheranno. Partiamo con uno staff di due tecnici per avere più possibilità di pianificare le partite successive e per raccogliere più informazioni sugli avversari durante le proprie partite.

Poi avremo il sostegno della fisioterapista, che prepara e cura gli atleti durante tutti i giorni delle gare. Speriamo di riuscire a mettere in campo tutte le energie positive che abbiamo assimilato in questo periodo preparatorio per giocare al meglio questi Mondiali B nel contesto di Lohja, che è per tutti noi oramai un luogo familiare. Ringrazio la Federazione per le energie che ci ha messo a disposizione per poter preparare questo Mondiale perché è stato sicuramente un grande impegno“.

L’Italia è stata inserita nel gruppo rosso

insieme a Inghilterra, Finlandia, Giappone, Polonia e Svizzera, mentre il gruppo blu è formato da Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria e Kazakistan.

Gli azzurri cominceranno il loro cammino sabato 5 contro il Giappone (alle 9 italiane, ore 10 locali), mentre domenica 6 saranno sul ghiaccio alle 8.30 italiane contro la Svizzera e poi ancora alle 17.30 contro i padroni di casa della Finlandia.

Lunedì 7 ci sarà Italia-Inghilterra alle 14, mentre martedì 8 chiusura del round robin con Italia-Polonia alle 13. Le prime di ciascun girone saranno qualificate direttamente alle semifinali (ore 15.30) di mercoledì 9, mentre le seconde e le terze spareggeranno per accedervi alle ore 10. Giovedì 10 grande chiusura con la finale per il bronzo alle 9, seguita dalla finalissima per l’oro alle 14.

Le tre squadre medagliate entreranno a far parte del Gruppo A della disciplina, grande obiettivo azzurro della vigilia.

Qui il programma completo.