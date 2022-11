Wheelchair Curling, Mondiali Gruppo B: l’Italia supera la Polonia e vola ai playoff!

L’Italia di wheelchair curling supera lo scoglio del round robin ai Mondiali Gruppo B di Lohja. Grazie al successo odierno contro la Polonia (10-2), gli azzurri guidati da Roberto Maino hanno chiuso il girone A al secondo posto, con 3 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle del Giappone (4-0), ma davanti a Svizzera (3-2, ma battuta nello scontro diretto), Inghilterra (2-3), Finlandia (1-3) e Polonia (1-4).

L’ultima partita della fase eliminatoria è stata equilibrata fino al quarto end (4-2), dopodiché nelle tre mani successive, Egidio Marchese e compagni hanno man mano allargato il divario sugli avversari fino a chiudere con l’ampio margine finale. Questa sera (martedì 8) l’Italia conoscerà l’avversaria da affrontare nel playoff di domani (ore 9 italiane, 10 locali), ovvero la terza classificata del girone B: la vincente di questa sfida affronterà la prima del girone B nella semifinale delle 15.30. Giovedì 10, invece, sono in programma le finali: alle 9 quella per il bronzo, alle 14 quella per l’oro.

Questo il commento del responsabile tecnico azzurro, Roberto Maino: “La sfida con la Polonia è andata bene, come avevamo programmato. La tensione era palpabile e ci ha portato a commettere qualche errore ma nel complesso abbiamo disputato una bella partita. Alla mia squadra dirò che dobbiamo trovare la serenità necessaria per giocare come in allenamento, solo così riusciremo a esprimere a pieno le nostre capacità“.

Resta dunque vivo il grande obiettivo azzurro della vigilia, vale a dire centrare uno dei primi tre posti della rassegna iridata che garantirebbero la promozione al Gruppo A della disciplina.

Di seguito tutti i risultati.