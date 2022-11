Volley serie B2 femminile girone D – (0-3) – Le giovani di Vicenza Volley cedono contro Bassano

Ko in tre set per le biancorosse di Roberto Caron nella sfida provinciale

Sconfitta in tre set per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di serie B2 femminile, con la squadra di Roberto Caron battuta 3-0 in casa dal Bassano Volley.

“Bassano – commenta coach Caron – è una bella squadra, organizzata molto bene, al livello delle prime forze del campionato come Peschiera e Cerea e che ha giocato una buona partita. Nonostante il risultato negativo, abbiamo disputato un buon match, con progressi ulteriori rispetto a sabato scorso soprattutto nell’agonismo. Nella prima parte del primo set ce la siamo giocata alla pari e nel complesso l’atteggiamento in difesa è stato molto aggressivo. Dobbiamo lavorare molto di più sul contrattacco e lo faremo”.

VICENZA VOLLEY-BASSANO VOLLEY 0-3

(16-25, 13-25, 14-25)

VICENZA VOLLEY: Barbera, Bertollo 10, Jotov 2, Dinelli 7, Voltano 1, Kovacevic 4, Gulino (L), Seck 5, Guastella. N.e.: Andreis, Toniolo, Filippi (L). All.: Caron-Borini

BASSANO VOLLEY: Dissegna 11, Milani 5, Stello 4, Tartaglia 23, Fiorese 5, Panozzo 8, Nalon (L). N.e.: Comunello, Lunardon, Bittante, Poser, Canevaro, Garbo (L). All.: Bianchi-Lanza

ARBITRI: Benedetti e Pierdomenico

