Serie B2 femminile girone D – Festeggia il Marzola (3-0) – Trentino amaro per le giovani di Vicenza Volley

A Povo le biancorosse di Roberto Caron subiscono in ricezione e non reggono l’urto contro le padrone di casa

Non c’è gloria per le giovani di Vicenza Volley in Trentino, con le biancorosse di Roberto Caron battute nettamente a Povo dal Marzola (3-0).

“Sapevamo – commenta coach Caron – che fosse una gara tutta in salita e così effettivamente è stata. Questa trasferta ha evidenziato i limiti che in questo momento abbiamo.

Il Marzola ci ha messo in grande difficoltà in ricezione, costringendoci a giocate scontate. Archiviamo subito questa lezione e domani (lunedì) torneremo in palestra per lavorare con nuove indicazioni”.

MARZOLA TRENTO-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-14, 25-15, 25-17)

MARZOLA TRENTO: Depaoli 9, Cataldi 9, Del Dot 9, Brugnara 7, Enei 15, Tormen 8, Cagol (L), Pedrotti 8. N.e.: Bogatec, Duchi (L), Mascotti, Tuller. All.: Di Nardo

VICENZA VOLLEY: Kovacevic 1, Jotov 7, Dinelli 7, Barbera, Bertollo 5, Andreis 2, Voltan 3, Andreatta (L), Seck 2, Guastella, Gulino (L). N.e.: Toniolo, Piovan. All.: Caron

ARBITRI: Giani e Rabaioli

Vicenza, 27 novembre 2022

Nella foto, le giovani di Vicenza Volley in campo a Povo contro il Marzola

