Serie B2 femminile girone D, le giovani di Vicenza Volley ospitano il Team Volley 2007

Domani (sabato) alle 21 nella palestra del liceo “Quadri” la seconda formazione biancorossa sfida le padovane, appaiate in classifica

Nuovo impegno casalingo per le giovani di Vicenza Volley

nel campionato di serie B2 femminile. Domani (sabato) sera alle 21 nella palestra del liceo “Quadri” (viale Arturo Ferrarin) a Vicenza la seconda squadra del sodalizio biancorosso ospiterà il Team Volley 2007, compagine padovana che ha tre punti in classifica al pari delle vicentine.

“Affrontiamo – le parole di coach Roberto Caron – una formazione che conosce bene la categoria e che ha in roster alcune ragazze di esperienza. Noi veniamo da una settimana molto intensa di lavoro, faremo del nostro meglio ma ci aspettiamo un’altra partita difficile, come ci sta in questo periodo dell’anno“.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Federica Cecchin e Giuseppina Oriolo.

Il programma della quinta giornata d’andata del girone D di serie B2 femminile:

Gps Volley Group-Bassano Volley

Trentino Energie Argentario-Marzola Trento

Walliance Ata Trento-Us Torri

Vicenza Volley-Team Volley 2007

Anticoforno Olympia-Orotig Peschiera Ponti

Laserjet Orgiano-Arzignano

Isuzu Cerea-C9 Arco Riva

Classifica:

Orotig Peschiera Ponti, Isuzu Cerea 12, Bassano Volley, Anticoforno Olympia, Arzignano 9, Marzola Trento 7, Laserjet Orgiano, Trentino Energie Argentario 6, Gps Volley Group 5, Walliance Ata Trento, Team Volley 2007, Vicenza Volley 3, C9 Arco Riva, Us Torri 0.

Vicenza, 4 novembre 2022

Nella foto, la formazione di B2 di Vicenza Volley

