Vicenza Making Future fa tappa a Bassano

Il 19 e 20 novembre, a Bassano laboratori STEM per bambine e bambini.

L’evento è promosso da Confindustria Vicenza e sviluppato da Pleiadi in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa.

Bassano del Grappa ospiterà numerose attività scientifiche gratuite per i maker di domani. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in maniera interattiva e sperimentale a meccanica, biologia, chimica. Oltre alla robotica, elettronica e digital affinché possano sviluppare, nel tempo, solide basi per comprendere il nostro mondo.

Questa è la filosofia di Vicenza Making Future che, dopo le tappe del capoluogo di provincia e di Valdagno, arriva anche nel Bassanese.

Si tratta di una due giorni promossa da Confindustria Vicenza,

sviluppato da Pleiadi, in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa, voluta per aprire ai giovanissimi, alle famiglie e a tutta la cittadinanza le porte delle materie STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Infatti, sabato 19 novembre, dalle 15 alle 19, e domenica 20 novembre dalle 10 alle 19.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista 27, in Piazza Libertà, bambini e bambine dai 7 ai 12 anni potranno partecipare a tanti laboratori gratuiti, della durata di 45 minuti l’uno, previa prenotazione obbligatoria su www.makingfuturevicenza.it.

Nello specifico, le attività riguarderanno:

robotica ed energia solare (laboratorio Solaria), algoritmi (Io, robot), strumentazione scientifica per osservare il micromondo (Eco science), realtà aumentata (Oltre lo specchio), l’alfabeto dei colori (Strade cromatiche), la bussola (Viaggio magnetico).

“Ringraziamo il Comune di Bassano per aver voluto ospitare questa iniziativa che, dopo il successo del 2021 in Piazza dei Signori a Vicenza, ha voluto aprirsi a tutta la provincia con nuove tappe in alcuni dei maggiori centri nevralgici della provincia, sia per quanto riguarda la qualità e quantità di aziende, ma anche e soprattutto per la presenza di tante famiglie, scuole e giovanissimi protagonisti del futuro di questo territorio: gli studenti e le studentesse della scuola primaria e dei primi anni della secondaria di primo grado – afferma Lara Bisin, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano -.

Non potevamo quindi mancare da Bassano dove ci aspettiamo la presenza di tantissimi bambini e anche, come successo a Vicenza e Valdagno, tantissime bambine che stanno abbattendo, con la loro passione e le loro qualità, quelle leggende metropolitane per cui le giovani non siano adatte alle materie scientifiche. I fatti ci dimostrano esattamente il contrario.

Le competenze che portano lo studio delle STEM sono quelle maggiormente ricercate e premiate dalle aziende del Bassanese e quindi, anche attraverso momenti di divulgazione e coinvolgimento dei giovani come Vicenza Making Future, ci aspettiamo un grande avvenire per questi e queste maker del prossimo futuro”.

“I bambini sono il nostro futuro

– aggiunge il Sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan -, i cittadini di domani, ed è giusto, anzi, doveroso da parte nostra fornire loro gli strumenti migliori per affrontare in maniera semplice anche i temi più complessi. Farlo in maniera scientifica e ludica al tempo stesso, coinvolgendo le famiglie, credo sia il modo migliore, perché permette anche ai più piccoli di vivere nel proprio ambito familiare una esperienza che li divertirà, li farà riflettere e soprattutto permetterà loro di esplorare interessi e attitudini da seguire nel loro percorso formativo”.

Partner dell’evento, la nota azienda Rigoni di Asiago che distribuirà dei sani e golosi snack a base di “Fiordiftutta” e “Nocciolata” a tutti i giovanissimi partecipanti.

“Da sempre la nostra azienda produce alimenti biologici per nutrirsi bene e per garantire alle future generazioni un pianeta migliore – dice Cristina Cossa, Head of Marketing di Rigoni di Asiago -. Prendiamo parte con grande gioia a questo evento che vede i bambini al centro di un programma di crescita cognitiva ed emotiva di alto livello”.

Immagini a cura di: Colorfoto Francesco Dalla Pozza