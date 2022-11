Vicenza: incendio nel vano contatori

Poco prima delle 10:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un vano contatori in un caseggiato di Via Bernardo Morsolin nel quartiere di San Pio X a Vicenza: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi con il personale di prima partenza, hanno spento con degli estintori il quadro dei contatori, mentre i condomini erano già tutti venuti fuori dai diversi appartamenti.

Sul posto personale dell’azienda elettrica per disalimentare la linea elettrica ancora in tensione e predisporre i lavori di riparazione.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’azienda elettrica.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzogiorno – Vicenza

Lo stesso personale al rientro è stato dirottato a Bolzano Vicentino

per un incidente stradale tra due auto di cui una rovesciata lungo la SR 53. (foto in copertina)

Fortunatamente danni solo ai mezzi, illesi gli occupanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.