Escursione sulle colline di Lugo di Vicenza con visita a Villa Godi Malinverni – Viaggio nel tempo tra le colline di Lugo

Domenica 13 Novembre si terrà:

Viaggio nel tempo tra le colline di Lugo – Escursione sulle colline di Lugo di Vicenza con visita a Villa Godi Malinverni, organizzata dall’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Chiara Bertacco, Guida Ambientale Escursionistica.

Il paesaggio collinare in veste autunnale invita ad essere vissuto, e non c’è nulla di meglio di un’escursione

per apprezzare i suoi elementi: boschi misti e sentieri, antiche contrade e lavatoi, filari di viti che seguono le

linee sinuose dei pendii.

Ci immergeremo nei colli di Lugo di Vicenza soffermandoci su aspetti naturalistici e storici.

Costeggeremo per un tratto il torrente Chiavone Bianco, nel cui letto venne scoperto un importante giacimento fossile nell’Ottocento.

Resti di animali marini e di piante che suggeriscono un passato tropicale, tra cui la palma fossile più lunga al mondo: ben 9 metri di esemplare completo di radici, tronco e foglie!

Conclusa l’escursione è dunque d’obbligo una visita al museo presso cui sono custoditi questi preziosi fossili, che si trova in un padiglione all’interno del parco di Villa Godi Malinverni.

Il biglietto di accesso ci consentirà non solo di visitare il Museo dei Fossili “Pierluigi Malinverni”, ma anche gli spazi interni della splendida villa e il suo parco secolare.

Al termine della visita i partecipanti potranno godersi un ricco aperitivo negli spazi della villa!

L’aperitivo riservato ai partecipanti dell’escursione sarà compreso di: Specchio di Tartellettes, Canapès e Vol

au Vent mignon, Bocconcini di mais e baccalà, Pizza mediterranea, Panzerotti alla napoletana, Mozzarelline

in carrozza. Cuvee di Valdobbiadene, Cocktail analcolici, Spritz, Acqua minerale.

Ritrovo alle ore 9:00 presso il parcheggio di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza.

Dati tecnici:

Lunghezza dell’itinerario: 7 km

Dislivello: 170 mt

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di Sabato 12 Novembre inviando un’email all’indirizzo:

info@visitpedemontana.com oppure un messaggio WhatsApp al numero: 3792117336.

Posti limitati (massimo 30 partecipanti).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0445804837.

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide

Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281).

L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Foto di Villa Godi Malinverni – Credit Francesco Sandonà