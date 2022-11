Un altro anno all’insegna dell’incontro e della formazione – Valdagno: Università Adulti/Anziani

Sono ripartite all’insegna della partecipazione le lezioni dell’Università Adulti/Anziani. Dopo i 170 iscritti dello scorso anno, i corsi 2022/2023 hanno fatto registrare sin dai primi incontri un’ottima affluenza.

Tante le iscrizioni già raccolte per i corsi che vengono ospitati il martedì e il giovedì pomeriggio nella sala Soster di Palazzo Festari nel centro valdagnese.

Nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore alla formazione

Anna Tessaro ha portato il saluto dell’Amministrazione che, per ribadire il sostegno all’iniziativa promossa dalla Fondazione Università Adulti/Anziani, ha deciso di “allungare” la convenzione con gli organizzatori trasformando da annuale a triennale l’accordo con cui vengono messi a disposizione gratuitamente gli spazi comunali utilizzati per le lezioni.

“Un segnale – sottolinea la vicesindaco Tessaro – con il quale abbiamo voluto rimarcare quanto crediamo in una proposta che ogni anno coinvolge tantissimi adulti e anziani della città, offrendo loro un momento di crescita personale e di socializzazione.

Questi corsi sono un’opportunità per stare insieme, imparare cose nuove e mantenere vivo l’interesse e la curiosità per il mondo in cui viviamo.

Un grazie va al professor Caruso, ai promotori e agli insegnanti perché, con il loro contributo attento e prezioso, ci permettono di aggiungere un tassello fondamentale a un’offerta formativa che copre davvero tutte le fasce d’età e ricorda a ciascuno di noi che non si finisce mai di imparare“.

“A nome del gruppo di coordinamento e dei corsisti

– aggiunge il professor Domenico Caruso, uno dei coordinatori dell’iniziativa – vorrei esprimere un vivo ringraziamento alla vicesindaco Tessaro, all’ufficio cultura e a tutta l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la concreta collaborazione, per la realizzazione di tutte le attività promosse per il benessere delle persone adulte che frequentano la nostra Università”.



L’Università Adulti/Anziani di Valdagno nell’anno 2021-2022 ha registrato 170 iscritti – in prevalenza donne (142) – ai quali sono stati proposti 11 corsi per 85 ore di lezione, con complessive 2133 presenze.

L’età media degli iscritti è stata di 78 anni e, a dimostrazione che è una scuola per tutti, sono state diverse le fasce d’istruzione presenti: dalla licenza elementare (13%) alla scuola media (26%), dal biennio degli Istituti superiori (11%) al diploma (43%) e alla laurea (7%).

I partecipanti sono in larga parte valdagnesi, ma non sono mancate le presenze di cittadini di Cornedo Vicentino, Recoaro Terme e Brogliano.

In questo nuovo anno sono proposti corsi in letteratura italiana, civiltà antiche, letteratura tedesca, la città industriale e la città sociale, globalizzazione e deglobalizzazione, conoscenza degli strumenti musicali, storia sociale tra le due guerre, scienze, biodiversità nel Veneto e alfabeto dello star bene.

Le lezioni si svolgono il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.

Ancora aperte le iscrizioni.

Fonte Comune di Valdagno