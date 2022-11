Online una guida alle scuole della vallata – Valdagno – Orientameet: sabato la Fiera dell’Orientamento in presenza

Sabato 19 novembre un pomeriggio al PalaVolta e al PalaSoldà per scoprire gli istituti presenti nella valle dell’Agno

Una fiera con tutti gli istituti superiori della vallata

e una guida online per avere in un unico supporto tutta l’offerta formativa disponibile da Recoaro Terme e Trissino passando per Valdagno.

Proseguono le iniziative di Orientameet e, dopo due anni online, torna a Valdagno la Fiera dell’Orientamento “Direzione futuro”: sabato 19 novembre, dalle 15 alle 18.30, il PalaVolta e il PalaSoldà ospiteranno l’evento che, per un pomeriggio, raccoglie in un unico luogo tutti gli istituti di istruzione superiore e formazione professionale della Valle dell’Agno.

Nel frattempo è già disponibile online sul sito di Progetto Giovani Valdagno una guida con tutti gli indirizzi e i corsi a disposizione di ragazzi e ragazze che devono scegliere il loro cammino di studi dopo la scuola media.

Entrambe le iniziative fanno parte di Orientameet, il progetto di informazione e orientamento proposto dall’Assessorato all’Istruzione e da Progetto Giovani del Comune di Valdagno.

“Queste attività vogliono dare a ragazzi e ragazze,

ma anche ai loro genitori, l’opportunità di avvicinarsi a questo momento di scelta in maniera più consapevole e responsabile, con gli strumenti necessari per conoscere, valutare e confrontare – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Tessaro -.

Orientameet non nasce infatti per indicare una meta, ma vuole offrire una bussola per orientarsi tra le strade possibili, facendosi guidare da aspirazioni, competenze, interessi e sensibilità. In questo modo vogliamo essere al fianco delle famiglie e dei nostri giovani per aiutarli a trovare la strada che sentono più vicina a quello che sono e vorrebbero essere in futuro”.

Il programma della Fiera dell’orientamento prevede dalle 15.00 alle 16.30 al PalaSoldà la presentazione dell’offerta formativa da parte degli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale.

Dalle 16.30 alle 18.30 si potranno invece visitare gli stand delle scuole al PalaVolta: ragazzi, ragazze e genitori potranno chiarire i propri dubbi e curiosità parlandone direttamente con insegnanti, studenti e studentesse dei vari istituti.

All’evento saranno presenti

l’ I stituto Alberghiero P. ARTUSI (Enogastronomia, Sala Bar e Vendita, Accoglienza turistica, Arte bianca e pasticceria),

(Enogastronomia, Sala Bar e Vendita, Accoglienza turistica, Arte bianca e pasticceria), l’ Istituto di Istruzione Superiore G.G. Trissino (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale), il Liceo Artistico U. Boccioni (Arti figurative e Grafica),

(Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale), il (Arti figurative e Grafica), l’ Istituto Tecnico Industriale Marzotto – Luzzatti (Chimica Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Sistema Moda, Meccanica Meccatronica ed Energia),

(Chimica Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Sistema Moda, Meccanica Meccatronica ed Energia), l’ Istituto Tecnico Economico Marzotto – Luzzatti (Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Azienda),

(Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Azienda), l’ Istituto Professionale Marzotto – Luzzatti (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale),

(Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale), la Scuola di Formazione Professionale Fondazione Casa della Gioventù (Elettrico e Automazione, Autoriparazioni, Macchine utensili a controllo numerico, E-commerce Social Media e vendita on-line, Pasticceria e Panetteria, Acconciatura).

Parte di Orientameet è anche la guida “Direzione futuro – A scuola nella Vallata dell’Agno“, pubblicazione contenente l’offerta formativa degli istituti di istruzione superiore e formazione professionale della Vallata dell’Agno realizzata con la collaborazione delle scuole.

All’interno della guida, studenti e famiglie troveranno informazioni dettagliate e aggiornate annualmente rispetto all’offerta formativa delle Scuole Superiori di Valdagno, Recoaro Terme e Trissino.

Tutte le informazioni relative ad Orientameet e la versione scaricabile e sfogliabile della guida sono disponibili sul sito di Progetto Giovani Valdagno: www.progettogiovanivaldagno.it