Valdagno: in Galleria dei Nani una mostra

Valdagno – “Il Torrente Agno: vita fuori e dentro l’acqua”

Sarà inaugurata sabato 12 novembre, alle ore 17.00 in Galleria dei Nani, la mostra “Il Torrente Agno: vita fuori e dentro l’acqua”. L’esposizione, che racconta la biodiversità del corso d’acqua che attraversa la città, sarà aperta fino al 27 novembre e sarà accompagnata da due laboratori e dalla presentazione del libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine” di Jessica Peruzzo.

Organizzata dal Comune di Valdagno

attraverso il Museo Civico Dal Lago e la Biblioteca dei Semi della Biblioteca Civica Villa Valle, la mostra sarà visitabile il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per le scuole sarà invece aperta tutti i giorni su prenotazione.

Il percorso espositivo porta i visitatori a scoprire le tante forme di vita che trovano “casa” nel torrente Agno attraverso testi e foto a cura di Jessica Peruzzo, Marco Vicariotto, Pietro Rasia, Tiziano Fiorenza e Mattia Nocciola dell’associazione “Naturalisti Vicentini”.

Sono inoltre esposti alcuni campioni provenienti dalle collezioni del Museo Dal Lago, del Museo Padre Aurelio Menin di Chiampo e dal Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G.Zannato” di Montecchio Maggiore.

In concomitanza della mostra saranno inoltre promossi tre appuntamenti collaterali: sabato 12 novembre, in concomitanza con l’inaugurazione, è in programma un laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni dedicato alle mangiatoie invernali per gli uccelli e curato da Michele Maria Franceschi dell’ASD Le Guide.

L’attività, con inizio alle 16.30 presso Palazzo Festari, è gratuita con prenotazione sul sito del Comune (link bit.ly/prenotaonline_Valdagno).

Venerdì 25 novembre, alle 20.30 in Sala Soster,

sarà invece protagonista Jessica Peruzzo che presenterà il suo libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine”.

Ultimo appuntamento, infine, domenica 27 novembre alle 16.30, con il laboratorio “Nidi e rifugi per api selvatiche” pensato per bembine e bambini dagli 8 anni.

Anche questa attività si svolgerà a Palazzo Festari a cura di Michele Maria Franceschi dell’ASD Le Guide.

L’attività è gratuita ma su prenotazione al seguente link: bit.ly/prenotaonline_Valdagno

Il progetto ha il sostegno della Fondazione CariVerona.