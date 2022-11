Il 23 novembre ingresso gratuito al Palaferroli per gli under 16 – Unione Volley Montecchio

Speciale promozione per la prossima partita in casa con Akademia Messina – La presidente Carla Burato: “Vogliamo animare il palazzetto con la presenza di tanti ragazzi tra il pubblico, per sensibilizzarli sulla pratica dello sport”

Avvicinare i ragazzi al volley,

farli appassionare a questo meraviglioso sport non solo per chi vuole praticarlo, ma anche per chi vuole semplicemente goderne come spettatore.

È l’obiettivo cui punta Unione Volley Montecchio Maggiore con la promozione speciale legata alla prossima partita in casa al Palaferroli di San Bonifacio con Akademia Messina, mercoledì 23 novembre alle 20.30, rivolta agli under 16. In quell’occasione, infatti, i ragazzi sotto i 16 anni potranno accedere gratuitamente al match.

“Vorremmo animare il palazzetto con la presenza di tanti ragazzi tra il pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla pratica dello sport – spiega la presidente Carla Burato -.

Aprire l’impianto agli under 16 significa accoglienza e condivisione, ma anche spirito agonistico e voglia di ritrovarsi. Vogliamo invitare tutti, ma proprio tutti, a unirsi a noi. Venite a vederci, sapremo entusiasmarvi”.

L’arrivo a San Bonifacio della squadra femminile di serie A

sta regalando una seconda vita al Palaferroli, con tanta gente a fare il tifo la domenica e il mercoledì tra musica, striscioni colorati, coreografie di gruppi di danza locali e perfino un gruppetto scatenato, mascherato con parrucche e gonnellini colorati, che suona tamburi e trombette per tutta la durata del match.

Parecchie decine i volontari locali che aprono il palazzetto, fanno funzionare il servizio di ristoro, si occupano dell’impianto per le telecronache trasmesse in diretta da Volleyball World tv e di tutto quanto possa concorrere al funzionamento della macchina organizzativa.

Fitta la presenza anche delle squadre giovanili, dal minivolley ai team under 18, con un entusiasmo e un fermento che stanno andando a vantaggio del movimento pallavolistico non solo di San Bonifacio, ma di tutti paesi dell’Est veronese e dell’Ovest vicentino.

Le atlete, guidate dal coach Marco Sinibaldi e dal vice Mario Fangareggi,

stanno ripagando tanta fiducia, con un ruolino di marcia che vanta tre vittorie e una sconfitta al tie-break per 3-2.

Unione Volley Montecchio, del resto, arriva da una stagione ai massimi livelli, con l’accesso ai playoff e il miglior risultato mai conseguito, cioè il quinto posto. Quest’anno punta a fare il bis, dato che attualmente occupa la seconda posizione in classifica alle spalle di Roma Volley.

Il Palaferroli sta diventando, insomma, il punto di riferimento per le squadre giovanili del territorio veronese. Il club collabora da anni con Sambo Volley, Volley University Verona, Polisportiva Belfiore, Polisportiva Gemina Zimella e da quest’anno anche con Arena Volley Team e Soave. “Questa iniziativa è la prima di una serie di eventi, che intendono favorire un contatto diretto tra il territorio, le atlete e lo staff”, conclude la presidente Burato.

San Bonifacio, 16 novembre 2022